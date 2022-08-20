Montoya: "McLaren, Piastri için kesenin ağzını açmak zorunda kalacak"

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Fernando Alonso, Sebastian Vettel'in emekliliğinin ardından Aston Martin'in kendisine yaptığı teklifi kabul ederek, İngiliz ekibe katılmayı seçti.

Buna göre Alonso en az 2024 sonuna kadar İngiliz ekiple yarışacak. Bu, bazı kişilerin kafasını karıştırmış durumda çünkü Alonso, spora sadece yarış ya da şampiyon olmak amacıyla dönmüştü.

Vegas Insider'a konuşan Montoya, Alonso'nun kararıyla alakalı şöyle dedi: "Elbette kolay değil. Fakat şunu unutmamalıyız: Bir takım bu yıl iyi performans göstermiyor diye önümüzdeki iki yıl da kötü performans göstereceği anlamına gelmez."

"Alonso'nun orada birden fazla yılı kapsayan uzun vadeli bir anlaşması olduğuna inanıyorum. Bu, Alpine'den ayrılma kararındaki kilit etmendi çünkü Alpine, Oscar Piastri'ye odaklanmıştı, bu yüzden Fernando'ya sadece bir yıllık kontrat önerdiler."

"Tam bu sırada başka bir takım ona, iki yıllık hatta daha uzun vadeli bir kontrat teklif etti ve o da seçimini buna göre yaptı. Bu iyi bir kumar."

Fernando Alonso, Alpine F1 Team, speaks to the media Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Gördüğünüz gibi Mercedes her zaman iyi motorlar üretti ve Aston Martin oldukça iyi araçlar yapmayı biliyor. Eğer her şeyi bir araya getirebilirlerse, başarı için gereken şeye sahipler."

"Bence uzun vadede kazanmak istiyorlar ve Fernando onlara yardım edebileceğine inanıyor. Bence harika bir fırsat yakaladı."

Kolombiyalı sürücü, Oscar Piastri ile alakalı konuya da değindi.

"McLaren onu gerçekten almak istiyorsa, çok para dökmek zorunda kalacak."

"Görünüşe bakılırsa bir şekilde Alpine ile pazarlık yapmaları ve Daniel Ricciardo'ya takımdan ayrılması için büyük bir meblağ ödemeleri gerekecek. Ancak paraları varsa ve tüm bunlara değeceğini düşünüyorlarsa, o zaman bu tür adımlar atacaklar."

"Aksi takdirde tamamen farklı bir hikaye olacak. Sanırım bu yüzden tüm bu hikaye henüz bitmedi."

"Alpine koltuğu için ana adayın -eğer ayrılırsa- Ricciardo olduğuna inanıyorum. Takım Ricciardo gibi tecrübeli bir sürücüyü alırsa, onların lehine olacak. Bence Esteban Ocon oldukça hızlı bir adam ama hâlâ çok genç. Bence takımın kendilerine liderlik edecek, araçla çalışırken doğru yönü gösterecek bir lidere ihtiyacı var."

"Bence Daniel serbest statüdeki en iyi sürücü, bu yüzden Alpine için en iyi seçim onunla sözleşme imzalamak."

"Daniel'in kariyerini bu şekilde, gönderilerek bitirmek istediğini sanmıyorum. Oldukça iyi bir kariyere sahipti ve şimdi bu şekilde gönderilerek ayrılması yıkıcı olur."