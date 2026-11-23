Formula 1 Las Vegas GP

Montoya, Leclerc’i eleştirdi: “Bu tür olayların çok daha ağır sonuçları olacaktır”

F1 yorumcusu Juan Pablo Montoya, Las Vegas Grand Prix'sinde Charles Leclerc ve Lewis Hamilton arasında yaşanan temasın ardından konuştu.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 23 Kas 2026 11:40

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Lewis Hamilton ve Charles Leclerc’in Las Vegas mücadelesinde yaşadığı temas, Meksika'daki olayın ardından Ferrari garajındaki gerilimi yeniden yükseltti.

Brezilya'daki toplantının ardından sorunları geride bıraktıklarını açıklayan ikilinin yarışta tekrar karşı karşıya gelmesi, İtalyan ekibinde tepkilere yol açarken yönetim yaşananları "kabul edilemez" olarak nitelendirip pilotlarla yeniden masaya oturacağını duyurdu.

Frederic Vasseur, Ferrari

Fotoğraf: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

Konuyu F1 TV yayınında değerlendiren Juan Pablo Montoya, Leclerc'in manevra yaptığı noktanın geçişe uygun olmadığını vurgulayarak takım içinde artık çok daha ağır yaptırımların devreye girmesi gerektiğini şu sözlerle dile getirdi: "Tamamen gereksiz bir geçiş denemesiydi, temponuz olsa bile orası atak yapabileceğiniz bir yer değil çünkü tıpkı Monako'daki gibi herkes tek sıra halindeydi.”

“Rakiplerinizden daha hızlı olsanız bile gidecek yerinizin kalmadığı noktalardan biriydi. Charles bundan faydalanmaya çalışıp içeri atıldı ve sonunda temas ettiler. Böyle bir şey hiç ama hiç gerek yoktu.”

“Charles orada tam olarak ne kazanmak istedi anlamıyorum. Lewis'i pist dışına itip kendisiyle aynı cezayı almasını sağlamak mı istedi?”

“Ne olursa olsun bu durumu artık çözmeleri gerekiyor. Bu tür olayların Ferrari içinde çok daha ağır sonuçları olacaktır."

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Manuel Eletto

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Mekies: “Biz araçtaki sorunu gideremedik ama Max uyum sağlamayı başardı”

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Neşe Akkoyun





Mekies: “Biz araçtaki sorunu gideremedik ama Max uyum sağlamayı başardı”



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



1 s



Mekies: “Biz araçtaki sorunu gideremedik ama Max uyum sağlamayı başardı”





Hinchcliffe: “Fred’in yerinde olsam bir yarışlığına Bearman'ı piste çıkarırdım”



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



2 s



Hinchcliffe: “Fred’in yerinde olsam bir yarışlığına Bearman'ı piste çıkarırdım”





Haas açıkladı: Camara, sezonun son iki yarışında da piste çıkacak



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



4 s



Haas açıkladı: Camara, sezonun son iki yarışında da piste çıkacak

Son Haberler





Mekies: “Biz araçtaki sorunu gideremedik ama Max uyum sağlamayı başardı”



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas GP



1 s



Mekies: “Biz araçtaki sorunu gideremedik ama Max uyum sağlamayı başardı”





Hinchcliffe: “Fred’in yerinde olsam bir yarışlığına Bearman'ı piste çıkarırdım”



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas GP



2 s



Hinchcliffe: “Fred’in yerinde olsam bir yarışlığına Bearman'ı piste çıkarırdım”





Marc Marquez: "Yeni mentalitem, şimdiye kadarki en iyi halimi ortaya çıkardı"



MotoGP



MGP MotoGP



Portekiz GP



2 s



Marc Marquez: "Yeni mentalitem, şimdiye kadarki en iyi halimi ortaya çıkardı"





Quartararo, Marquez’in en iyisi olduğunu söyledi: “Oynadığı akıl oyunlarını çok beğeniyorum”



MotoGP



MGP MotoGP



Portekiz GP



3 s



Quartararo, Marquez’in en iyisi olduğunu söyledi: “Oynadığı akıl oyunlarını çok beğeniyorum”

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol