Formula 1 Las Vegas GP
Montoya, Leclerc’i eleştirdi: “Bu tür olayların çok daha ağır sonuçları olacaktır”
F1 yorumcusu Juan Pablo Montoya, Las Vegas Grand Prix'sinde Charles Leclerc ve Lewis Hamilton arasında yaşanan temasın ardından konuştu.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 23 Kas 2026 11:40
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Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Lewis Hamilton ve Charles Leclerc’in Las Vegas mücadelesinde yaşadığı temas, Meksika'daki olayın ardından Ferrari garajındaki gerilimi yeniden yükseltti.
Brezilya'daki toplantının ardından sorunları geride bıraktıklarını açıklayan ikilinin yarışta tekrar karşı karşıya gelmesi, İtalyan ekibinde tepkilere yol açarken yönetim yaşananları "kabul edilemez" olarak nitelendirip pilotlarla yeniden masaya oturacağını duyurdu.
Frederic Vasseur, Ferrari
Fotoğraf: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images
Konuyu F1 TV yayınında değerlendiren Juan Pablo Montoya, Leclerc'in manevra yaptığı noktanın geçişe uygun olmadığını vurgulayarak takım içinde artık çok daha ağır yaptırımların devreye girmesi gerektiğini şu sözlerle dile getirdi: "Tamamen gereksiz bir geçiş denemesiydi, temponuz olsa bile orası atak yapabileceğiniz bir yer değil çünkü tıpkı Monako'daki gibi herkes tek sıra halindeydi.”
“Rakiplerinizden daha hızlı olsanız bile gidecek yerinizin kalmadığı noktalardan biriydi. Charles bundan faydalanmaya çalışıp içeri atıldı ve sonunda temas ettiler. Böyle bir şey hiç ama hiç gerek yoktu.”
“Charles orada tam olarak ne kazanmak istedi anlamıyorum. Lewis'i pist dışına itip kendisiyle aynı cezayı almasını sağlamak mı istedi?”
“Ne olursa olsun bu durumu artık çözmeleri gerekiyor. Bu tür olayların Ferrari içinde çok daha ağır sonuçları olacaktır."
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Manuel Eletto
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- Motorsport.com Ekibi
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