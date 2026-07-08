Montoya: "Leclerc istikrar yakalarsa şampiyonluk mücadelesi alevlenir"

Sezonun ve kariyerinin ilk Britanya Grand Prix zaferini elde eden Charles Leclerc, startta liderliği ele geçirmiş ve son turlarda Max Verstappen'in kazasıyla giren güvenlik aracı turlarını iyi değerlendirmişti. 28 yaşındaki pilot, güvenlik aracı arkasında biten yarışta damalı bayrağı George Russell ve Lewis Hamilton'ın önünde ilk sırada görmeyi başardı.

Yarıştan önce kabus gibi bir dönemden geçen Leclerc’in bu geri dönüşünü F1 TV’de yorumlayan Montoya, teknik sürece dair şunları söyledi: "Böyle durumlarda saatlerce verilere bakar ve 'Tamam, sorun tam olarak burada. Bunu nasıl çözeriz?' dersiniz.”

“Mühendislerle birlikte diferansiyel ayarlarından veya araç dengesinden kaynaklanan o ana problemi bulup çözdüğünüzde ise 'İşte bu kadar' dersiniz. Ancak asıl mesele, bu çözümü her piste uyarlayabilmek ve o güveni yeniden kazanmaktır.”

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

“Lewis'in artık her hafta sonu orada, zirve mücadelesinde olduğunu görüyoruz. Eğer Charles da Silverstone zaferinin ardından istikrar yakalarsa ve Lewis gibi yarışmaya başlarsa, şampiyonluk mücadelesi gerçekten alevlenir."

Silverstone'daki bu kritik galibiyet, Leclerc'i pilotlar şampiyonasında 108 puanla dördüncü sıraya taşıdı. Sezonun genel tablosundaysa Mercedes'in genç pilotu Kimi Antonelli 179 puanla liderliğini korurken, takım arkadaşı George Russell 154 puanla ikinci, Ferrari'den Lewis Hamilton ise 147 puanla üçüncü sırada yer alıyor.