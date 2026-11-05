Formula 1 Meksika GP

Montoya: "Lawson, Verstappen ile mücadelesinde doğru olanı yaptı"

Juan Pablo Montoya, Meksika'da Max Verstappen ile yaşadığı tartışmalı olayın ardından Liam Lawson'a destek verdi ve iki sürücünün de agresif davranmasının anlaşılabilir olduğunu söyledi.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 5 Kas 2026 16:25

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Liam Lawson, Racing Bulls

Fotoğraf: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Max Verstappen ve Liam Lawson, Autódromo Hermanos Rodríguez'de gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında pistin stadyum bölümünde dikkat çekici bir temas yaşadı. Olayın ardından her iki sürücüye de birer sıra grid cezası verildi.

Verstappen, Lawson'ın bu olayda sergilediği sürüşün Formula 1 kariyerinin geleceği açısından akıllıca olmadığını ima etti. Zira Lawson'ın gelecek sezon Red Bull'un genç pilot takımında kalıp kalmayacağına nihai olarak Red Bull karar verecek.

Buna karşın Juan Pablo Montoya, F1TV'ye yaptığı açıklamada Lawson'ı savundu. Montoya'ya göre Verstappen, sürücülerin lastiklerini hazırlamak için turun sonunda oluşturduğu sıraya yeterince saygı göstermedi.

Kolombiyalı eski pilot, Lawson'ın pistte beklenmedik şekilde pozisyonunu savunmasını da değerlendirerek Verstappen'in bakış açısını anladığını belirtti.

Montoya, "Takım açısından bakıldığında elbette bu gerekli değildi. Ancak iki sürücünün bakış açısından bakarsanız gerekliydi."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

"Aralarında bir geçmiş olduğunu tahmin ediyorum. Muhtemelen bu, birbirleriyle ilk kez böyle bir olay yaşamaları değildi."

"Max'in açısından bakmak zor. Bir sürücüyü geçmek için zaten hamle yapmışsınız ve iç taraftasınız. Bu nedenle pozisyonun size ait olması gerektiğini düşünüyorsunuz."

"Ama Liam'ın açısından bakarsanız, o sırada Williams'a boşluk bırakıyor ve önündeki araçla arasındaki mesafeyi ayarlıyor. Max onu geçerse lastiklerini soğutmak zorunda kalacaktı."

"İkisi için de üzülüyorum ancak takım açısından bakıldığında ikisi de pek akıllıca hareket etmedi."

"Kim geri adım atarsa atsın, lastiklerini soğutacağı için muhtemelen ilk virajı kaçıracak. İkisi de lastiklerini zorlamaya ve doğru sıcaklık aralığına getirmeye çalışıyordu. Çünkü ilk virajda çok fazla kilitlenme yaşanıyordu."

"Liam'a, 'Bundan sonra zorlayabilirsin ancak önündeki araçla arandaki mesafeyi kontrol et' dediler."

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- Motorsport.com Ekibi

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