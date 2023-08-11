Montoya: "Kolombiya F1 takvimine girmeye çok yakındı, birileri her şeyi berbat etti"
Kolombiyalı eski Formula 1 pilotu Juan Pablo Montoya, Kolombiya'nın takvime girmeye yaklaştığını ancak her şeyin bir anda darmaduman olduğunu söylüyor.
Yeni pazarlara açılma çabalarını sürdüren F1 yönetimi, bu amaçla tarihi pistleri dahi feda etmeye hazır gibi görünüyor.
Özellikle cadde pistlerine odaklanan yönetimin uzun vadeli sözleşmelere odaklandığı da biliniyor, şu an tam 10 yarışın en az 2028 sezonuna kadar sözleşmesi mevcut.
Bu yarışlar Bahreyn, Suudi Arabistan, Avustralya, Miami, Kanada, Avusturya, Macaristan, Katar, Abu Dhabi ve Singapur.
Takvimin bundan böyle 24 yarıştan oluşması bekleniyor, dolayısıyla geriye 14 yarış daha kalıyor. Beklenti elbette Silverstone, Monza ve Monako gibi pistlerin takvimde kalması, ancak yeni aktörler işleri zorlaştırmakta.
Kısa süre önce verdiği bir röportajda Kolombiya'nın da bir aktör konumunda olduğunu söyleyen Juan Pablo Montoya, birkaç ay önce F1 ile anlaştıklarını ancak işlerin ters gittiğini iddia ediyor.
Semana.com'a konuşan Montoya, "Yaklaşık sekiz ay önce takvime girme ihtimalimiz %95 civarındaydı, ancak birileri her şeyi mahvetti.
"Neler yaşandığını bilmiyorum, ancak gelecekte de böyle sıkıntılar yaşanabilir. İnsanlar bizim hile yaptığımıza inandı, çok saçma."
"Formula 1 çalışanlarıyla birlikte Barranquilla'ya gittim, piste baktık. Her şey tamamdı, iki taraf da sözleşme imzalamaya hazırdı. Belki de 2028'de takvime girecektik."
"Ancak günün sonunda yarışı Madrid'e verdiler." dedi.
Juan Pablo Montoya and Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Montoya'nın iddiaları, hem Kolombiya'nın takvime girebilecek kadar güçlü bir konuma ulaştığını, hem de Madrid'in takvime gireceğini gözler önüne seriyor.
Bu iddiaları araştıran PlanetF1 ise Montoya'nın abartılı ifadeler kullandığını belirtmekte, nitekim edinilen bilgiler Kolombiya'nın sadece ilk aşamada olduğu yönünde.
F1 CEO'su Stefano Domenicali'nin Kolombiya'ya geldiği ve Barranquilla şehrini ziyaret ettiği bilgisi doğru, ancak kendisi birçok ülkeye benzer gezilerde bulundu.
Bunun yanı sıra Madrid ile görüşmelerin de devam ettiği, ancak yine halen ilk aşamadan öteye gidilmediği anlaşılıyor.
Barselona'da düzenlenen İspanya GP'sinin sözleşmesi 2026 sezonunun ardından sona eriyor, bu tarihten sonra neler olacağı henüz belirsizliğini koruyor.
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