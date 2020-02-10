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Formula 1 / Son dakika

Montoya: "Hamilton'ın kazandığı şampiyonluklar, Schumacher'in değerini düşürmez"

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Montoya: "Hamilton'ın kazandığı şampiyonluklar, Schumacher'in değerini düşürmez"
Ekleyen:
, Editör
10 Şub 2020 09:39

Juan Pablo Montoya, Michael Schumacher ve Lewis Hamilton'ı kıyaslamanın pek de doğru olmadığını düşünüyor.

Montoya, Formula 1 kariyeri boyunca Schumacher'e karşı yarışmış ve Alman pilotla heyecanlı savaşlara girmişti.

Şimdi Schumacher'in pek çok rekoru Mercedes pilotu Lewis Hamilton tarafından kırılmak üzere, ancak Montoya karşılaştırma yapmak istemiyor.

"Bu zor bir durum. Bence her insan kendisidir. Bence onları kıyaslayamazsınız. Michael'ın inanılmaz olduğunu düşünüyorum ve Lewis'in yaptığı da aynı derecede inanılmaz. İster altı, ister sekiz, ister dokuz veya kaç şampiyonluk alırsa alsın, bu değişmeyecek."

"Soru şu ki, motivasyonu nasıl olacak? Lewis için milyon dolarlık soru bu. Formula 1 değiştiği zaman kendisi olabilirse ve Mercedes istediği her şeyi ona verirse, o zaman performansını göstermeye devam eder. Onun mutlu olduğunu düşünüyorum ve mutlu olduğu sürece iyi olacak."

"Ayrıca bana göre Lewis'in yaptığı şey harika. Gerçekten iyi bir iş yaptı. Bu kadar çok şampiyonluk kazanırken, gittiğiniz yerin zamanlaması çok önemlidir. Onun zamanlaması harikaydı."

"Michael için de aynıydı. Ferrari'ye giderken büyük bir risk aldı. Elbette biraz vakit aldı, ama silahlarına sarıldılar ve sonunda kazanmaya başladıklarında her şeye hakim oldular. Bu yıl Mercedes'in çok güçlü olacağından emin olabilirsiniz. Bu yüzden yedinci şampiyonluğunu kazanabilir."

"Burada sorulması gereken şey, kurallar tekrar değiştiğinde kim lider olacak? Şimdi bütçeler de kontrol edilmeye başlanıyor ve F1 için yapılabilecek en iyi şey buydu."

"Bence ortaya konulan şeyler daha önemli olacak. İlk versiyon araç her yıl çok daha değerli hale gelecek. Şu anda her hafta güncelleme getirmeye devam ediyorlar."

Montoya son olarak Sebastian Vettel'le ilgili ise, "Vettel zor bir durumda çünkü Leclerc gerçekten iyi bir iş yaptı. Ferrari, Leclerc'in %100 arkasında. Bu elbette heyecan verici." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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12 Mar - 15 Mar
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