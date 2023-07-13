Montoya: "Hamilton, Verstappen'in dominasyonu hakkında konuşurken kendisininkini unutuyor"
Juan Pablo Montoya, Lewis Hamilton'ın Red Bull ve Max Verstappen'e yönelik "dominasyon" sözlerine katılmıyor.
Yedi kez Dünya Şampiyonu Hamilton, Red Bull'un şimdiden 2024'e odaklandığı endişesiyle FIA'ya çağrıda bulundu ve herkes için bir sonraki yılın aracı üzerinde çalışabilecekleri bir tarih belirlemesi gerektiğini söyledi.
Hamilton ve Mercedes, 2014-2020 yılları arasında arka arkaya şampiyonluklar kazandı. Bu süreçte ikili neredeyse rakipsizdi.
Dolayısıyla şu anda Red Bull'un dominasyonuna yönelik sözleri bazı taraftarların ve pilotların tepkisini çekiyor.
MyBettingSites'e konuşan eski Williams ve McLaren pilotu Montoya, Hamilton hakkında şunları söyledi: "Lewis'in sürekli olarak 'bu haksızlık, bu haksızlık' demesi komiğime gidiyor."
"Şimdiden gelecek yıl Max'in kazanacağını öngörüyor fakat onun baskın olduğu döneme bakıyorsunuz ve 'Bu senden mi yoksa araçtan mı kaynaklanıyordu?' diye düşünüyorsunuz."
"Sen sporu domine ettiğinde hepimiz senin için mutluyduk Lewis!"
Red Bull bu sezonu domine ederek şu ana kadar her yarışı kazanmış olsa da, mevcut tablo pistten piste değişiyor.
Montoya, "İlginç olan şey, şimdi yarış hafta sonlarına gidiyorsunuz ve kimin kiminle mücadele edeceğini asla bilmiyorsunuz."
"Eskiden her şey tahmin edilebilirdi - önce Mercedes, sonra Red Bull, sonra Ferrari ve sonra da diğerleri gelirdi. Şimdi ise Red Bull ve diğer herkes var."
"3. sıradan 12. sıraya kadar kimin nerede olacağını kimse bilmiyor. Williams bile 10. ya da 12. sıralarda oluyor."
"Bu yüzden kuralların çok iyi çalıştığını düşünüyorum. Aradaki fark kapandı. Bence bütçe sınırı kesinlikle işe yaradı."
"Red Bull gerçekten büyük bir adım attı ve ne yaptıklarını gayet iyi biliyorlar ve bunu herkesten daha iyi yürütüyorlar. Ancak diğer herkes aynı grubun içerisinde ve bu da motor sporlarını harika kılıyor."
"İnsanlara konuşacak bir şeyler veriyor." dedi.
AlphaTauri: "Gençlik ve tecrübenin karışımıyla yola devam edeceğiz"
Buxton'a göre Ricciardo Red Bull'a, Perez ise Aston Martin'e gidebilir
Son Haberler
Ralf: "Perez'in koltuğu için Albon veya Ricciardo düşünülebilir"
Ralf: "Perez'in koltuğu için Albon veya Ricciardo düşünülebilir" Ralf: "Perez'in koltuğu için Albon veya Ricciardo düşünülebilir"
Horner: "Wolff'ün Mercedes güç ünitesi departmanı üstünde yetkisi yok"
Horner: "Wolff'ün Mercedes güç ünitesi departmanı üstünde yetkisi yok" Horner: "Wolff'ün Mercedes güç ünitesi departmanı üstünde yetkisi yok"
Leclerc: "Doğru yoldayız"
Leclerc: "Doğru yoldayız" Leclerc: "Doğru yoldayız"
F1, 2024'teki sprint yarışları için 'Grand Slam' fikrini değerlendiriyor
F1, 2024'teki sprint yarışları için 'Grand Slam' fikrini değerlendiriyor F1, 2024'teki sprint yarışları için 'Grand Slam' fikrini değerlendiriyor
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.