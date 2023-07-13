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Montoya: "Hamilton, Verstappen'in dominasyonu hakkında konuşurken kendisininkini unutuyor"

Juan Pablo Montoya, Lewis Hamilton'ın Red Bull ve Max Verstappen'e yönelik "dominasyon" sözlerine katılmıyor.

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Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, celebrates with fans after the race

Yedi kez Dünya Şampiyonu Hamilton, Red Bull'un şimdiden 2024'e odaklandığı endişesiyle FIA'ya çağrıda bulundu ve herkes için bir sonraki yılın aracı üzerinde çalışabilecekleri bir tarih belirlemesi gerektiğini söyledi.

Hamilton ve Mercedes, 2014-2020 yılları arasında arka arkaya şampiyonluklar kazandı. Bu süreçte ikili neredeyse rakipsizdi.

Dolayısıyla şu anda Red Bull'un dominasyonuna yönelik sözleri bazı taraftarların ve pilotların tepkisini çekiyor.

MyBettingSites'e konuşan eski Williams ve McLaren pilotu Montoya, Hamilton hakkında şunları söyledi: "Lewis'in sürekli olarak 'bu haksızlık, bu haksızlık' demesi komiğime gidiyor."

"Şimdiden gelecek yıl Max'in kazanacağını öngörüyor fakat onun baskın olduğu döneme bakıyorsunuz ve 'Bu senden mi yoksa araçtan mı kaynaklanıyordu?' diye düşünüyorsunuz."

"Sen sporu domine ettiğinde hepimiz senin için mutluyduk Lewis!"

Red Bull bu sezonu domine ederek şu ana kadar her yarışı kazanmış olsa da, mevcut tablo pistten piste değişiyor.

Montoya, "İlginç olan şey, şimdi yarış hafta sonlarına gidiyorsunuz ve kimin kiminle mücadele edeceğini asla bilmiyorsunuz."

"Eskiden her şey tahmin edilebilirdi - önce Mercedes, sonra Red Bull, sonra Ferrari ve sonra da diğerleri gelirdi. Şimdi ise Red Bull ve diğer herkes var."

"3. sıradan 12. sıraya kadar kimin nerede olacağını kimse bilmiyor. Williams bile 10. ya da 12. sıralarda oluyor."

"Bu yüzden kuralların çok iyi çalıştığını düşünüyorum. Aradaki fark kapandı. Bence bütçe sınırı kesinlikle işe yaradı."

"Red Bull gerçekten büyük bir adım attı ve ne yaptıklarını gayet iyi biliyorlar ve bunu herkesten daha iyi yürütüyorlar. Ancak diğer herkes aynı grubun içerisinde ve bu da motor sporlarını harika kılıyor."

"İnsanlara konuşacak bir şeyler veriyor." dedi.

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