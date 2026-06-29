Montoya: "Hamilton, Verstappen ile geçmişini unutmuyor!"

Red Bull Ring'de pole pozisyonundan başladığı yarışı kazanarak kontrolü elinde tutan George Russell ön planda olsa da, yarışın dikkat çeken mücadelelerinden biri Lewis Hamilton ile Max Verstappen arasında yaşandı.

İkili, yarışın orta bölümünde seyircilere oldukça gergin bir mücadele izletti. Birbirlerini birkaç kez geçmeyi başaran iki pilot, buna rağmen temas yaşamadan mücadeleyi sürdürdü. Hamilton'ın Verstappen'i pist dışına ittiği gerekçesiyle incelenmesine rağmen, komiserler olayla ilgili herhangi bir ek işlem yapılmasına gerek olmadığına karar verdi.

F1 TV'nin yarış sonrası yayınında konuşan Juan Pablo Montoya şunları söyledi: "Bence mücadele gerçekten çok iyiydi. İnsanlar bazen Max ile Lewis arasında geçmişte yaşananları unutuyor ancak Lewis unutmuyor."

"Bir pilot olarak daha önce biri size karşı sert davrandıysa bunu unutmazsınız. Ve eğer ona aynı şekilde karşılık verme şansınız varsa, bunu sonuna kadar kullanırsınız. Avusturya'da da tam olarak bunu gördük. İnanılmazdı. İzlerken kendi kendime gülüyordum."

İki dünya şampiyonu arasındaki pist üstü rekabet, unutulmaz 2021 Formula 1 sezonunda zirve noktasına ulaşmıştı. Hamilton sekizinci dünya şampiyonluğunu hedeflerken, Verstappen kariyerinin ilk şampiyonluğu için mücadele ediyordu. Sezon boyunca iki pilot arasında Silverstone, Monza ve Cidde'de temaslar yaşandı.

Şampiyonluk mücadelesi, tartışmalı 2021 Abu Dabi Grand Prix’sine kadar uzandı ve Hollandalı pilot burada kariyerinin ilk pilotlar şampiyonluğunu kazandı.

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Mark Thompson / Getty Images