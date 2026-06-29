Montoya: "Hamilton, Verstappen ile geçmişini unutmuyor!"
Juan Pablo Montoya, Lewis Hamilton'ın Avusturya Grand Prix'sinde Max Verstappen'e karşı sergilediği sert savunmanın, iki pilot arasındaki geçmiş rekabetin hâlâ unutulmadığını gösterdiğini düşünüyor.
Red Bull Ring'de pole pozisyonundan başladığı yarışı kazanarak kontrolü elinde tutan George Russell ön planda olsa da, yarışın dikkat çeken mücadelelerinden biri Lewis Hamilton ile Max Verstappen arasında yaşandı.
İkili, yarışın orta bölümünde seyircilere oldukça gergin bir mücadele izletti. Birbirlerini birkaç kez geçmeyi başaran iki pilot, buna rağmen temas yaşamadan mücadeleyi sürdürdü. Hamilton'ın Verstappen'i pist dışına ittiği gerekçesiyle incelenmesine rağmen, komiserler olayla ilgili herhangi bir ek işlem yapılmasına gerek olmadığına karar verdi.
F1 TV'nin yarış sonrası yayınında konuşan Juan Pablo Montoya şunları söyledi: "Bence mücadele gerçekten çok iyiydi. İnsanlar bazen Max ile Lewis arasında geçmişte yaşananları unutuyor ancak Lewis unutmuyor."
"Bir pilot olarak daha önce biri size karşı sert davrandıysa bunu unutmazsınız. Ve eğer ona aynı şekilde karşılık verme şansınız varsa, bunu sonuna kadar kullanırsınız. Avusturya'da da tam olarak bunu gördük. İnanılmazdı. İzlerken kendi kendime gülüyordum."
İki dünya şampiyonu arasındaki pist üstü rekabet, unutulmaz 2021 Formula 1 sezonunda zirve noktasına ulaşmıştı. Hamilton sekizinci dünya şampiyonluğunu hedeflerken, Verstappen kariyerinin ilk şampiyonluğu için mücadele ediyordu. Sezon boyunca iki pilot arasında Silverstone, Monza ve Cidde'de temaslar yaşandı.
Şampiyonluk mücadelesi, tartışmalı 2021 Abu Dabi Grand Prix’sine kadar uzandı ve Hollandalı pilot burada kariyerinin ilk pilotlar şampiyonluğunu kazandı.
Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing
Photo by: Mark Thompson / Getty Images
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Montoya: "Hamilton, Alonso ile aynı zihniyete sahip"
Montoya: "Leclerc, Hamilton'ı yedi kez şampiyon yapan şeyin ne olduğunu anlamalı"
Wolff, takım içi rekabet hakkında: “Gelecekte durumu daha iyi değerlendirmeliyiz”
McLaren: "Ferrari şu anda en iyi şasiye sahip"
Vasseur: "Sanal güvenlik aracı olmasaydı yine kazanırdık"
Elkann’dan Hamilton’a tebrik mesajı: "Taraftarlarımıza ait tarihi bir sonuç"
Son Haberler
Chadwick: "Ferrari'nin asıl sorunu yetersiz düzlük hızı ve aşırı ısınma"
Wolff: "Red Bull'un Avusturya'daki hızının asıl sebebi Verstappen'di"
Kartepe Tırmanma Şampiyonası'nda en hızlı isim Sinan Soylu oldu
Bezzecchi, Hollanda GP'deki kazanın ardından hastaneye kaldırıldı
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar