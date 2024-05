Montoya: "Hamilton ve Leclerc arasında bir 'karakter çatışması' yaşanacak"

Hamilton, Şubat ayında sürpriz bir kararla 2024 sezonunun ardından Mercedes'ten ayrılarak Ferrari'ye katılacağını duyurdu.

İngiliz pilot sadece 6 ay önce Mercedes'le iki yıllık bir anlaşma imzaladığı için bu karar biraz şaşırtıcı oldu.

Ancak yedi kez şampiyon İngiliz pilot, bu anlaşmadaki bir fesih maddesini kullanmayı tercih etti ve Ferrari'nin teklifini kabul etti.

Bu hamle Hamilton'ı, 2025 sezonunda Leclerc gibi yetenekli bir ismin yanına koyacak.

F1'de yedi yarış galibiyet bulunan Montoya, ikili arasında bazı sorunlar görmeyi bekliyor.

RacingNews365'e konuşan Montoya, “Açık konuşmak gerekirse Charles ve Lewis'in ne kadar sorunsuz ilerlediğini görmek ilginç olacak."

“Orada bir karakter çatışması yaşanacak ve seyretmesi ilginç olacak." dedi.

Montoya ayrıca Carlos Sainz'ın da Red Bull'a geçmesini umuyor.

Montoya, “Bence Carlos şu anda özellikle de Max'in ayrılacağı konuşulduğu için Red Bull adına en iyi seçim."

“Eğer Max'in ayrılabileceğini düşünüyorlarsa, yedek bir A+ sürücüye ihtiyaçları var."

“Carlos da şu an işini yapıyor, yapılması gerekeni yapıyor."

"Daha iyi sürücüler olabilir miydi? Muhtemelen evet. Fakat bence doğru şartlarda Carlos gerçekten iyi olabilir.” dedi.

Lando Norris, McLaren F1 Team, 1st position, is congratulated by Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, in Parc Ferme

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images