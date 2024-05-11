Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Miami GP

Montoya: "Hamilton ve Leclerc arasında bir 'karakter çatışması' yaşanacak"

Eski F1 pilotu Juan Pablo Montoya, Lewis Hamilton'ın gelecek sezon Ferrari'Ye katılmasıyla Charles Leclerc ile arasında yoğun bir rekabet yaşanacağı görüşünde.

Ezel Tan
Charles Leclerc, Ferrari SF-24, battles with Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Hamilton, Şubat ayında sürpriz bir kararla 2024 sezonunun ardından Mercedes'ten ayrılarak Ferrari'ye katılacağını duyurdu.

İngiliz pilot sadece 6 ay önce Mercedes'le iki yıllık bir anlaşma imzaladığı için bu karar biraz şaşırtıcı oldu.

Ancak yedi kez şampiyon İngiliz pilot, bu anlaşmadaki bir fesih maddesini kullanmayı tercih etti ve Ferrari'nin teklifini kabul etti.

Bu hamle Hamilton'ı, 2025 sezonunda Leclerc gibi yetenekli bir ismin yanına koyacak.

F1'de yedi yarış galibiyet bulunan Montoya, ikili arasında bazı sorunlar görmeyi bekliyor.

RacingNews365'e konuşan Montoya, “Açık konuşmak gerekirse Charles ve Lewis'in ne kadar sorunsuz ilerlediğini görmek ilginç olacak."

“Orada bir karakter çatışması yaşanacak ve seyretmesi ilginç olacak." dedi.

Montoya ayrıca Carlos Sainz'ın da Red Bull'a geçmesini umuyor.

Montoya, “Bence Carlos şu anda özellikle de Max'in ayrılacağı konuşulduğu için Red Bull adına en iyi seçim."

“Eğer Max'in ayrılabileceğini düşünüyorlarsa, yedek bir A+ sürücüye ihtiyaçları var."

“Carlos da şu an işini yapıyor, yapılması gerekeni yapıyor."

"Daha iyi sürücüler olabilir miydi? Muhtemelen evet. Fakat bence doğru şartlarda Carlos gerçekten iyi olabilir.” dedi.

Lando Norris, McLaren F1 Team, 1st position, is congratulated by Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, in Parc Ferme

Lando Norris, McLaren F1 Team, 1st position, is congratulated by Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, in Parc Ferme

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Red Bull: "McLaren, Miami'de daha hızlıydı"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Chandhok: "Yeni kurallar iki yıl daha kalacak"

Chandhok: "Yeni kurallar iki yıl daha kalacak"

Formula 1
Emilia Romagna GP
Chandhok: "Yeni kurallar iki yıl daha kalacak"
Verstappen'in eski antrenörü: "Ailemden çok uzak kaldığım için görevimi bıraktım"

Verstappen'in eski antrenörü: "Ailemden çok uzak kaldığım için görevimi bıraktım"

Formula 1
Verstappen'in eski antrenörü: "Ailemden çok uzak kaldığım için görevimi bıraktım"
Marko: "Magnussen'in yaptığına benzer hareketlere pitten geçme cezası verilmeli"

Marko: "Magnussen'in yaptığına benzer hareketlere pitten geçme cezası verilmeli"

Formula 1
Emilia Romagna GP
Marko: "Magnussen'in yaptığına benzer hareketlere pitten geçme cezası verilmeli"

Son Haberler

Norris ve McLaren arasındaki karşılıklı inanç, sonunda meyvesini veriyor mu?

Norris ve McLaren arasındaki karşılıklı inanç, sonunda meyvesini veriyor mu?

F1 Formula 1
Norris ve McLaren arasındaki karşılıklı inanç, sonunda meyvesini veriyor mu?
Bagnaia: "Fransa GP sonucu, 2024 şampiyonluk mücadelesinin bir 'ön gösterimi'"

Bagnaia: "Fransa GP sonucu, 2024 şampiyonluk mücadelesinin bir 'ön gösterimi'"

MGP MotoGP
Fransa GP
Bagnaia: "Fransa GP sonucu, 2024 şampiyonluk mücadelesinin bir 'ön gösterimi'"
Hulkenberg: "Komatsu, beni 2025'te Haas'ta tutmak için 'savaştı' ve her şeyini verdi"

Hulkenberg: "Komatsu, beni 2025'te Haas'ta tutmak için 'savaştı' ve her şeyini verdi"

F1 Formula 1
Hulkenberg: "Komatsu, beni 2025'te Haas'ta tutmak için 'savaştı' ve her şeyini verdi"
Szafnauer: "Bence Perez Red Bull'da kalmaya devam edecek"

Szafnauer: "Bence Perez Red Bull'da kalmaya devam edecek"

F1 Formula 1
Miami GP
Szafnauer: "Bence Perez Red Bull'da kalmaya devam edecek"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye