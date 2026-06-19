Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 İspanya GP

Montoya: "Hamilton, Alonso ile aynı zihniyete sahip"

Juan Pablo Montoya, Lewis Hamilton'ın Ferrari ile Barselona'da kazandığı ilk Grand Prix zaferinin ardından Britanyalı pilotun 'zihniyetini' Fernando Alonso ile kıyasladı.

Lydia Mee Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Barselona-Katalonya Grand Prix'sinde Ferrari adına ilk Grand Prix zaferini aldı. Britanyalı pilot, üç pit stop stratejisi ve doğru zamanda gelen fırsatları değerlendirerek galibiyete ulaştı.

Bu zafer aynı zamanda Hamilton'ın 2024 Belçika Grand Prix'sinden bu yana süren galibiyet hasretini de sona erdirdi.

F1 TV'nin yarış sonrası programında konuşan eski pilot Juan Pablo Montoya, Hamilton'ın performansını 'inanılmaz' olarak nitelendirdi. 

Montoya, "Bu gerçekten inanılmazdı. Yarış öncesinde de söylediğimiz gibi, eğer galibiyet kokusunu alırsa farklı bir Lewis ortaya çıkar."

“Şampiyonluk için rakipleri dikkatli olmalı, çünkü iki hafta sonra Avusturya Grand Prix'si var. Ferrari'nin yeni güç ünitesi ve yeni bir güncelleme paketi olacak. Yani işler onların lehine dönebilir."

Montoya, Hamilton'ın zihinsel yaklaşımını Fernando Alonso ile karşılaştırarak dikkat çeken bir değerlendirme yaptı: "Bence Hamilton'ın zihniyeti, Fernando Alonso'nun zihniyetiyle aynı. Aston Martin'de herkes Fernando'ya güveniyor çünkü biliyorlar ki ona rekabetçi bir araç verirsen işi bitirecek kişidir."

“Hamilton'ın da Barselona'da yaptığı şey inanılmazdı."

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Coulthard: "Leclerc, performansından endişelenmeyip kontratına güvenmeli"

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Lydia Mee

McLaren, 1000. yarışını Mika Hakkinen heykeliyle kutladı

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
McLaren, 1000. yarışını Mika Hakkinen heykeliyle kutladı

Lando Norris, 2026 Goodwood Hız Festivali'nde Valentino Rossi ile birlikte yer alacak

Goodwood Festival of Speed
Goodwood Festival of Speed
Lando Norris, 2026 Goodwood Hız Festivali'nde Valentino Rossi ile birlikte yer alacak

Montoya: "Mercedes, Russell'ın galibiyet şansını kendi stratejisiyle zora soktu"

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
Montoya: "Mercedes, Russell'ın galibiyet şansını kendi stratejisiyle zora soktu"
Daha fazlası
Fernando Alonso

Alonso, McLaren'ın 1000. yarışını kutladı: "Onlar için en iyisini diliyorum"

Formula 1
Formula 1
Monako GP
Alonso, McLaren'ın 1000. yarışını kutladı: "Onlar için en iyisini diliyorum"

Alonso, Porsche 918 Spyder’ı ile Monako sokaklarında göz kamaştırdı

Formula 1
Formula 1
Kanada GP
Alonso, Porsche 918 Spyder’ı ile Monako sokaklarında göz kamaştırdı

Alonso umutlu: "Gelecek yıl çok daha güçlü olacağız"

Formula 1
Formula 1
Alonso umutlu: "Gelecek yıl çok daha güçlü olacağız"
Daha fazlası
Ferrari

Montoya: "Leclerc, Hamilton'ı yedi kez şampiyon yapan şeyin ne olduğunu anlamalı"

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
Montoya: "Leclerc, Hamilton'ı yedi kez şampiyon yapan şeyin ne olduğunu anlamalı"

Wolff, takım içi rekabet hakkında: “Gelecekte durumu daha iyi değerlendirmeliyiz”

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
Wolff, takım içi rekabet hakkında: “Gelecekte durumu daha iyi değerlendirmeliyiz”

McLaren: "Ferrari şu anda en iyi şasiye sahip"

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
McLaren: "Ferrari şu anda en iyi şasiye sahip"

Son Haberler

Montoya: "Hamilton, Alonso ile aynı zihniyete sahip"

Formula 1
F1 Formula 1
İspanya GP
Montoya: "Hamilton, Alonso ile aynı zihniyete sahip"

Coulthard: "Leclerc, performansından endişelenmeyip kontratına güvenmeli"

Formula 1
F1 Formula 1
İspanya GP
Coulthard: "Leclerc, performansından endişelenmeyip kontratına güvenmeli"

Resmi: WSBK, artık Phillip Island'da yarışmayacak

World Superbike
SBK World Superbike
Resmi: WSBK, artık Phillip Island'da yarışmayacak

MotoGP Çekya GP ana antrenman: Üst üste kırılan tur rekorunun ardından Ogura zirvede, Toprak 21. sırada

MotoGP
MGP MotoGP
Çek GP
MotoGP Çekya GP ana antrenman: Üst üste kırılan tur rekorunun ardından Ogura zirvede, Toprak 21. sırada

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle