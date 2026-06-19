Montoya: "Hamilton, Alonso ile aynı zihniyete sahip"

Lewis Hamilton, Barselona-Katalonya Grand Prix'sinde Ferrari adına ilk Grand Prix zaferini aldı. Britanyalı pilot, üç pit stop stratejisi ve doğru zamanda gelen fırsatları değerlendirerek galibiyete ulaştı.

Bu zafer aynı zamanda Hamilton'ın 2024 Belçika Grand Prix'sinden bu yana süren galibiyet hasretini de sona erdirdi.

F1 TV'nin yarış sonrası programında konuşan eski pilot Juan Pablo Montoya, Hamilton'ın performansını 'inanılmaz' olarak nitelendirdi.

Montoya, "Bu gerçekten inanılmazdı. Yarış öncesinde de söylediğimiz gibi, eğer galibiyet kokusunu alırsa farklı bir Lewis ortaya çıkar."

“Şampiyonluk için rakipleri dikkatli olmalı, çünkü iki hafta sonra Avusturya Grand Prix'si var. Ferrari'nin yeni güç ünitesi ve yeni bir güncelleme paketi olacak. Yani işler onların lehine dönebilir."

Montoya, Hamilton'ın zihinsel yaklaşımını Fernando Alonso ile karşılaştırarak dikkat çeken bir değerlendirme yaptı: "Bence Hamilton'ın zihniyeti, Fernando Alonso'nun zihniyetiyle aynı. Aston Martin'de herkes Fernando'ya güveniyor çünkü biliyorlar ki ona rekabetçi bir araç verirsen işi bitirecek kişidir."

“Hamilton'ın da Barselona'da yaptığı şey inanılmazdı."

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images