Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1

Montoya: "FIA, küfür tartışmasında Verstappen'i rahat bırakacak çünkü ona ihtiyaçları var"

Juan Pablo Montoya, küfür tartışmasından sonra F1'in FIA'yı Max Verstappen'i 'rahat bırakmaları için' uyarabileceğini söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem'in pilotlara daha az küfür etmeleri çağrısında bulunmasından saatler sonra Verstappen, basın toplantısında küfür ettiği için kamu hizmeti cezası aldı.

Ben Sulayem, küfür içeren radyo mesajlarının sayısının azaltılmasını istiyor ancak eski F1 pilotu Montoya, FIA'nın aşırıya kaçtığına inanıyor.

Gambling Zone'a konuşan Montoya, "FIA aşırı tepki gösterdi, basın toplantısında olanlardan sonra Max'e sadece bir uyarı verilmeliydi çünkü bu önemsiz bir konu."

"Bence F1 bir noktada FIA'ya Verstappen'i rahat bırakmasını söyleyecek çünkü ona ihtiyaçları var. Ama aynı zamanda kararlarının arkasında durmak da isteyecekler."

"Peki, ne yapacaklar? Kararlarının arkasında mı duracaklar yoksa Verstappen'e 'Seni cezalandırdık ama bunu senin için kolaylaştıracağız' mı diyecekler."

"'Bir noktada standardın belirlenmesi ve her iki taraf için de bir çözümün bulunması gerekiyor."

"Başka bir pilot olsaydı muhtemelen sorun olmazdı ama bunu sorun haline getirmeye çalıştılar. Max oldukça açık sözlü biri."

"Pilotlardan kibar olmalarını ve küfür etmemelerini istiyorlar ama radyoda her bağırdıklarında FOM bunu yayınlıyor." şeklinde yorum yaptı.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Lawson, Ricciardo’nun yerini alacağını geçen sezon öğrenmiş

Öne Çıkan Yorumlar

Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Horner: "2025'te pilotlarımız arasında büyük bir fark olmasını göze alamayız"

Horner: "2025'te pilotlarımız arasında büyük bir fark olmasını göze alamayız"

Formula 1
Horner: "2025'te pilotlarımız arasında büyük bir fark olmasını göze alamayız"
Montoya: "Aston Martin, Verstappen ile anlaşmaya çalışmalı"

Montoya: "Aston Martin, Verstappen ile anlaşmaya çalışmalı"

Formula 1
Montoya: "Aston Martin, Verstappen ile anlaşmaya çalışmalı"
Ferrari: "Leclerc, kendisine iyi bir araç verdiğimizde şampiyon olacak"

Ferrari: "Leclerc, kendisine iyi bir araç verdiğimizde şampiyon olacak"

Formula 1
Ferrari: "Leclerc, kendisine iyi bir araç verdiğimizde şampiyon olacak"

Son Haberler

Amerika GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Amerika GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

F1 Formula 1
Amerika GP
Amerika GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
F1 Teknik: Fomula 1 araçlarının boyanma süreci

F1 Teknik: Fomula 1 araçlarının boyanma süreci

F1 Formula 1
F1 Teknik: Fomula 1 araçlarının boyanma süreci
Vasseur: "Lewis bir makine, bir şirket gibi organize"

Vasseur: "Lewis bir makine, bir şirket gibi organize"

F1 Formula 1
Amerika GP
Vasseur: "Lewis bir makine, bir şirket gibi organize"
Wolff, Mercedes'in sezonu tamamlamak üzere belirlediği üç hedefi açıkladı

Wolff, Mercedes'in sezonu tamamlamak üzere belirlediği üç hedefi açıkladı

F1 Formula 1
Wolff, Mercedes'in sezonu tamamlamak üzere belirlediği üç hedefi açıkladı

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye