Montoya: "FIA, küfür tartışmasında Verstappen'i rahat bırakacak çünkü ona ihtiyaçları var"
Juan Pablo Montoya, küfür tartışmasından sonra F1'in FIA'yı Max Verstappen'i 'rahat bırakmaları için' uyarabileceğini söyledi.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images
FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem'in pilotlara daha az küfür etmeleri çağrısında bulunmasından saatler sonra Verstappen, basın toplantısında küfür ettiği için kamu hizmeti cezası aldı.
Ben Sulayem, küfür içeren radyo mesajlarının sayısının azaltılmasını istiyor ancak eski F1 pilotu Montoya, FIA'nın aşırıya kaçtığına inanıyor.
Gambling Zone'a konuşan Montoya, "FIA aşırı tepki gösterdi, basın toplantısında olanlardan sonra Max'e sadece bir uyarı verilmeliydi çünkü bu önemsiz bir konu."
"Bence F1 bir noktada FIA'ya Verstappen'i rahat bırakmasını söyleyecek çünkü ona ihtiyaçları var. Ama aynı zamanda kararlarının arkasında durmak da isteyecekler."
"Peki, ne yapacaklar? Kararlarının arkasında mı duracaklar yoksa Verstappen'e 'Seni cezalandırdık ama bunu senin için kolaylaştıracağız' mı diyecekler."
"'Bir noktada standardın belirlenmesi ve her iki taraf için de bir çözümün bulunması gerekiyor."
"Başka bir pilot olsaydı muhtemelen sorun olmazdı ama bunu sorun haline getirmeye çalıştılar. Max oldukça açık sözlü biri."
"Pilotlardan kibar olmalarını ve küfür etmemelerini istiyorlar ama radyoda her bağırdıklarında FOM bunu yayınlıyor." şeklinde yorum yaptı.
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