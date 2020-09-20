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Formula 1 / Son dakika

Montoya: "Schumacher olmasaydı Ferrari'de yarışabilirdim"

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Montoya: "Schumacher olmasaydı Ferrari'de yarışabilirdim"
Ekleyen:
, Editör

Eski Formula 1 pilotu Juan Pablo Montoya, geçmişte Ferrari'de yarışabileceğini ancak Michael Schumacher'in yardımcısı olmamak adına bunu hiç düşünmediğini belirtti.

Kolombiyalı pilot, 2006 sezonunun ortasında aniden McLaren F1'den ayrılmış ve  NASCAR'a geçmişti.

2006-14 arası NASCAR'da mücadele etti ve ardından üç yıl boyunca IndyCar'da yarıştı. son Olarak Imsa WeatherTech SportsCar Şampiyonası'nda yer aldı. Özellikle NASCAR kariyeri pek de iyi gitmeyen Montoya, 2015'te IndyCar'ı ikinci bitirmişti.

Sık sık Montoya'nın F1'e dönebileceği konuşuldu ama Montoya F1'e dönüşü her zaman reddetti.

Kolombiyalı Antena 2 ile yaptığı röportajda Montoya, "2006'da ayrıldığım zaman Formula 1 defteri benim için zaten kapanmıştı. Çünkü Formula 1'te benim için iyi olan hiçbir şey yoktu ve Chip Ganassi ile beş yıllık bir sözleşme imzalamıştım. Bugün dahi bu seçimden pişmanlık duymuyorum."

"Sonrasında Bernie Ecclestone fikrimi değiştirmem için beni aradı ama Avrupa'ya geri dönmek istemedim. Bakış açımı anladı ve   ‘Peki o zaman, teşekkürler' dedi." ifadelerini kullandı.

Montoya, F1'de Ferrari için yarışabileceğini ancak şanssızlığının Michael Schumacher'le aynı dönemde yarışmak olduğunu belirtti.

"Michael orada olmasaydı bunu düşünürdüm çünkü Ferrari harika bir takımdı ve yine öyleler. O zamanlar Schumacher 1 numaraydı ve 2 numara olmak bana hiç hitap etmiyordu."

Montoya, Kimi Raikkonen'le takım arkadaşı olmanın zorluğunu da işaret etti.

“Aramızda hiçbir sorun yoktu, ama Kimi ile ilişki kurmak zordu çünkü çok fazla iletişim kurmazdı. Toplantılar ve diğer pek çok şey yaptık, ama asla yakın değildi ve iletişim kurmazdı."

Son olarak, Montoya, oğlu Sebastian için Avrupa'ya dönebileceğini söyledi.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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