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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Montoya, dışarıdan yapılan atakları savunan pilotların cezalandırılmasını "çılgınca" buluyor

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Can Çarpıcı

Juan Pablo Montoya, Avusturya Grand Prix'sinde dışarıdan yapılan atakları savunan pilotların cezalandırılmasının "çılgınca" olduğu görüşünde.

Montoya, dışarıdan yapılan atakları savunan pilotların cezalandırılmasını "çılgınca" buluyor

Dördüncü turda güvenlik aracının içeri girmesinin ardından Red Bull pilotu Sergio Perez, Lando Norris'i 4. virajda dışarıdan geçmeye çalışmış ve çakıl havuzuna taşmıştı. Meksikalı pilot, çakıl havuzuna taşmasının ardından 10. sıraya kadar gerilemişti. 

Norris, bu olayın ardından "başka bir sürücüyü pistten dışarı zorladığı" gerekçesiyle 5 saniyelik bir zaman cezasına çarptırılmıştı. 

Bu ceza, hem McLaren hem de Red Bull cephesi tarafından eleştirilmişti. Şampiyona direktörü Michael Masi ise Norris'in rakibine kurallarda belirtildiği gibi "bir aracın sığabileceği kadar" yer bırakmadığını belirtmişti.

Perez, yarışın ilerleyen bölümlerinde ise oldukça benzer iki olayın ardından iki tane beşer saniyelik zaman cezası aldı. 

Charles Leclerc de Perez'i 4 ve 6. virajlarda dışarıdan geçmeye çalışmıştı. Meksikalı pilot, Charles Leclerc'in Ferrari'sini 4. ve 6. virajlarda pistin dışına itmişti.

Eski McLaren ve Williams pilotu Montoya, virajların dışarı çizgisinden atak yapan pilotların karşılaşabilecekleri sonuçların farkında olmaları gerektiğini belirtti.

Yarışın ardından Motorsport TV Live'daki programında konu hakkında konuşan Montoya, şunları söyledi: "Bana göre yarışta yaşananlar... Yani neden bir ceza verdiniz ki? Orada çakıl olduğu mu için mi? Eğer orada pilotların pistten taşabileceği ve yoluna devam edebileceği bir yol olsa ceza verir miydiniz?"

"Birisi sizi pist dışına ittiğinde ceza yok ama 4. virajdan ittiğinde ceza var. Orada çakıl havuzu olduğu için mi? Yan yana olduğunuz herhangi bir pilot sizi dışarı ittiğinde ceza mı almalı?"

"Bilmiyorum, bence bu çılgınca. Bana göre, ben karar verici insan olsaydım; dışarıdan atak yapan bir pilotsanız 'Dışarıda olmaya hakkınız yok, bu size karting yıllarından beri öğretiliyor.' derdim."

"Karting ve diğer alt kategorilerde bu mantaliteyi değiştirmedilerse bu böyleydi. Bütün bu çocuklar, birisi onları dışarıdan geçmeye çalıştığında onu pistten itmeleri gerektiği söylenerek büyüdü! Zaten itmeniz de gerek!"

"Yani ne bekliyorsunuz? Birini dışarıdan geçmeye çalışıyorsanız neden sinirleniyorsunuz? 

"Bunun en iyi örneği Sergio'ydu. Sergio, dışarıda olduğundan çakıla itildi ve sonra işler değiştiğinde, içeri çizgide yer alan kişi oydu ve o da dışarıda yer alan pilotu dışarı itti."

 

Montoya, lastik lastiğe mücadelelerde FIA'nın kuralları daha açık bir hâle getirmesi gerektiğini düşündüğünü de belirtti ve devam etti: "Bence burada zorlayıcı olan şey şu: Kontrol ya sürücülerin elinde oluyor ve bizim yarışmamıza izin veriyorlar ya da hakemler kontrolü eline alıyor ve 'birbirinize boşluk bırakın' diyorlar."

"Birbirimize yer bırakmamız gerekiyorsa, bunu açıklamanız gerek: 'Şimdi yan yana olduğunuzda, aracın yarısı burada olacak...' Ne zaman boşluk vermeniz gerekecek?"

"Bu, hakemin kararına bağlı oluyor ve hakem karar verdiğinde de herkes mutsuz oluyor çünkü birisi 'oh, ben burada olduğumu sanmıştım' diyor ya da başkası 'Hayır yeteri kadar yer vermedin, bu kadarla kaçırdın.' diyor."

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