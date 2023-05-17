Montoya: "De Vries'e biraz daha zaman tanınmalı"

Eski F2 ve FE şampiyonu De Vries, geçen yıl Monza'da bir yarışlığına Williams koltuğuna geçmiş ve dokuzunculuğa ulaşarak herkesi etkilemişti.

Yüksek tecrübesi ve Mercedes test pilotu olarak epey bilgi sahibi olması nedeniyle birçok takımın ilgisini çeken De Vries, günün sonunda Pierre Gasly ile yollarını ayıran AlphaTauri ile anlaştı.

Tüm beklentilere rağmen De Vries'in kariyeri pek de iyi başlamadı, 28 yaşındaki sürücü beş yarışın ardından puan alamayan tek sürücü konumunda. Bu duruma birçok basit hata da eklenince, kendisinin koltuğu şimdiden tehlike altına girdi.

Her şeye rağmen birçok kişi kendisinin biraz zamanı hak ettiğini düşünüyor -bu isimlerden biri de Juan Pablo Montoya.

Motorsport.com/Autosport'a konuşan Montoya, "F1'e girmek kolay değil, dolayısıyla De Vries'in biraz daha zamana ihtiyacı var."

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Avrupa sezonu açıldığında ve bildiği pistlere geri döndüğünde, işlerin kendisi açısından daha iyi gideceğini düşünüyorum.

"Mevcut takvim kendisini epey zorladı, sezon başlar başlamaz birçok yeni pistte mücadele etti. Zaten tanıdığı pistlere döndüğünde daha iyi performans sergileyeceğini düşünüyorum."

Red Bull danışmanı Helmut Marko'nun sert yaklaşımı göz önüne alındığında De Vries'e bu zamanın verileceğini düşünüp düşünmediği de sorulan Montoya, "Yani, işin gerçeği ve F1'in bir parçası şu ki, her zaman iyi performans sergilemek zorundasınız."

"Kendisi biraz da olsa performans gösterebildi, dolayısıyla ona biraz daha zaman tanımamız gerekmekte." dedi.