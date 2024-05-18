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Formula 1 Emilia Romagna GP

Montoya: "Ceza puanı sistemi bizim dönemde olsaydı, 5 yarışta 1 men cezası alırdım"

Eski Formula 1 pilotu Juan Pablo Montoya, Emilia-Romagna GP hafta sonuna yaptığı ziyarette gündemde olan ceza puanı sistemine değindi ve kendi yarıştığı dönemde böyle bir sistem olsaydı, sürekli ceza alacağını kabul etti.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Juan Pablo Montoya

Fotoğraf: Erik Junius

2001 ile 2006 yılları arasında Williams ve McLaren adına 94 F1 yarışına çıkan Montoya, o dönemin en agresif pilotlarından birisiydi ve Michael Schumacher gibi isimlerle birçok ikili mücadelesi oldu.

7 galibiyet, 13 pole pozisyonu ve 30 podyum sonucu olan ceza puan sistemi nedeniyle bir pilotun yarıştan men cezası almasını desteklemediğini söyledi.

Ceza puanı sistemi, Kevin Magnussen'in içerisinde bulunduğu durum nedeniyle gündeme geldi. Magnussen şu anda 10 ceza puanına sahip ve iki ceza puanı daha alırsa, bir yarıştan men olacak.

Motorsport.com'a özel konuşan Montoya, "Bunun arkasındaki fikri anlıyorum ama günün sonunda sponsorları ve her şey onlara güvenirken bir sürücüyü yarıştan men etmek zor bir şey. Bir sakatlık geçirip bir yarışı kaçırmaları farklı bir şey ama bir sürücüyü böyle bir duruma sokmak çok zor."

"Hakemlerin ve FIA'nın temiz bir yarış yapmaya çalıştıklarını ve bu konuda iyi bir iş çıkardıklarını anlıyorum ama şahsen ceza almaları için birkaç yol olduğunu düşünüyorum."

"Bence herkes Kevin [Magnussen] ve yaptıkları hakkında konuşuyor ama bir bakıma yarışı ilginç kılan da o oldu. Eğer biraz aşırıya kaçtıysa ve bir tokat yemeyi hak ediyorsa, evet, onu birkaç yarışta sondan başlatın ya da başka bir şey yapın."

"Bence puan sistemi iyi ama cezalar çok ağır." dedi.

Juan Pablo Montoya ve Rubens Barrichello accident

Juan Pablo Montoya ve Rubens Barrichello accident

Fotoğraf: Shell Motorsport

Montoya, ceza puanlarının sadece tehlikeli sürüş için verilmesi gerektiğini, pist sınırı ihlallerinde bunun verilmemesi gerektiğini söyledi.

Montoya, "Mesele şu ki, pist sınırları bir sorun olmamalı ve bunu çakıllarla ele almaya başladılar. Pilotlar çok ileri gittiklerini ve aracın tüm kaldırıma çıkabileceğini fark edecekler."

"Bu her zaman gri bir alandır ancak her şeyde olduğu gibi F1 ve FIA'nın bu konuyu da daha iyi anlamaya ve yönetmeye çalışarak iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum. Birinin puan yasağı almaya yakın olacağını düşündüklerini hiç sanmıyorum ama nasıl ele alınacağını göreceğiz."

"(Benim dönemimde olsaydı) Muhtemelen her beş yarışta bir ceza alırdım." dedi.

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Abdullah Çelik
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