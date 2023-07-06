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Montoya: "Britanya'da galip kesinlikle Verstappen, ikinci Ferrari, üçüncü Perez"

Eski Formula 1 pilotu Juan Pablo Montoya'ya göre Britanya GP'sini Max Verstappen'in kazanması kesin gibi, ikincilik ise Ferrari'ye gidecek.

Altay Gök
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Yeni kuralların ikinci sezonuna harika bir başlangıç yapan Red Bull, ilk dokuz yarışın tamamını kazandı ve birçok kişiye göre çoktan şampiyonluğu garantiledi.

Pilotlar şampiyonasında da fark epey açık, nitekim Max Verstappen bu dokuz yarışın yedisinde galibiyete ulaşmayı başardı.

İlk dört yarışın ardından Sergio Perez kendisine bir nebze meydan okuyabiliyor gibiydi, ancak Miami'de dokuzuncu sıradan gelen Verstappen'e galibiyeti kaptırmasının ardından işler tersine döndü ve şampiyonadaki fark yedi puandan 81 puana çıktı.

Tüm bu verilerin ışığında Britanya GP'sinde yaşanabilecekler hakkında konuşan Juan Pablo Montoya, yarışı kimin kazanacağının belli olduğunu, Perez'in konumunu ise kestiremediğini söylüyor.

VegaInsider'a konuşan Montoya, "Sanırım bir kez daha Max Verstappen'in kazanacağını söylemek zorundayız. Tüm yarışları kazanıp herkesi sustursa bu epey havalı olurdu."

"Bir numaralı soru işareti Checo'ya ne olacağı, acaba kendini toparlayacak ve sıralama turlarında temiz bir iş yapabilecek mi?"

"Araç yeterince hızlı, dolayısıyla çok da zorlamaması gereken bir noktaya geldi. Altıncı veya yedinci sırada son bölüme kalsanız da sıkıntı yok." 

"Perez için sadece ne olacağını görmesi, ilk beş için bir banko tur atması ve ardından elinden geleni yapması gerekiyor."

"Bana göre podyuma çıkma olasılığı %90, ancak ikinci olup olamayacağından pek de emin değilim. İkinci sıranın Ferrari'ye gitmesini bekliyorum."

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