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Formula 1

Montoya: "Aston Martin, Verstappen ile anlaşmaya çalışmalı"

Juan Pablo Montoya, Aston Martin'in Max Verstappen ile anlaşma imzalamaya çalışması gerektiğine inanıyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Max Verstappen, Red Bull Racing, gives someone a thumbs up in Parc Ferme

Max Verstappen, Red Bull Racing, gives someone a thumbs up in Parc Ferme

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Daha önce McLaren'da Newey tasarımı bir araç kullanmış olan Montoya, Newey'nin gelişinin 2025'te takımda büyük bir etki yaratacağını düşünmüyor.

Bunun yerine 2026 aracı üzerinde büyük bir etkisi olacağına inanıyor. 

"Bence orta vadede Aston Martin'in araçtan beklentileri iyi. Harika bir yerde olacaklar."

"Ama önemli olan doğru pilotu bulmak."

The Aston Martin pit crew practice their pit stops in the pit lane

The Aston Martin pit crew practice their pit stops in the pit lane

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Elbette Fernando inanılmaz ama daha ne kadar devam edebilir? Lance'in bir yere gideceğini sanmıyorum ama Fernando uzun vadeli bir seçenek değil."

"Honda ve Newey ile anlaştılar, neden Max ile de anlaşmayı denemiyorlar?"

"O zaman dünyanın en iyi pilotlarından birine sahip olursunuz. Tüm zamanların en iyisi değilse bile şu anda şampiyonadaki en iyi pilot."

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