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Formula 1 Britanya GP

Montoya, Antonelli'nin cezası sonrası FIA'dan kural değişikliği talep ediyor

Eski Formula 1 pilotu Juan Pablo Montoya, Britanya Grand Prix'sinde Kimi Antonelli'ye verilen pist limitleri cezasının ardından FIA'nın mevcut uygulamasını yeniden değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Lydia Mee Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Silverstone'da Ferrari pilotu Charles Leclerc ile galibiyet mücadelesi vermeye hazırlanan Kimi Antonelli'nin aracı, yarışın son bölümünde sol ön tekerlek hava yönlendirme parçasında meydana gelen arıza nedeniyle büyük performans kaybı yaşadı.

Bu arıza, aracın aerodinamik yükünü önemli ölçüde azaltırken, şampiyona liderinin temposunu ciddi şekilde düşürdü. Antonelli pit stop yapmak zorunda kaldı ve hasarlı aracıyla damalı bayrağa ulaşarak en azından puan alabilmek için mücadele etti.

Ancak Mercedes pilotu, hasarlı aracı pist sınırları içerisinde tutmakta zorlanırken birden fazla kez pist limitlerini ihlal etti. Bunun sonucunda Antonelli'ye 5 saniye zaman cezası verildi ve zaten kötü geçen yarışı daha da olumsuz bir hal aldı.

Yarışın ardından F1 TV yayınında konuşan Juan Pablo Montoya, pist limitleri cezalarının yalnızca sürücünün avantaj elde ettiği durumlarda uygulanması gerektiğini, araçtaki teknik bir arıza nedeniyle yaşanan ihlallerin ise cezalandırılmaması gerektiğini savundu.

Montoya, "Mercedes'in gündeme getirdiği çok önemli bir nokta var. Pist limitleri konusuna yeniden bakılması gerekiyor. Eğer bir sürücü pist dışına çıkarak zaman kazanmak yerine zaman kaybediyorsa, bunun pist limiti ihlali olarak değerlendirilmemesi gerekir."

"Kurallarda, 'Pist dışına çıkıp avantaj elde edersen bu pist limiti ihlalidir' şeklinde bir ifade olmalı. Ancak aracınız arızalandığı için pist dışına taşmak zorunda kalıyor ve bunun sonucunda ceza alıyorsanız, bunun gerçekten ceza gerektiren bir durum olmaması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Mercedes Takım Patronu Toto Wolff da yarışın ardından Motorsport.com ve diğer medya kuruluşlarına yaptığı açıklamada pilotuna verilen cezaya değindi.

"Bence FIA açısından bunu değerlendirmek her zaman zor. Araç gerçekten bu kadar hasarlı mıydı ve aslında pite alınması mı gerekiyordu? Bu olayda bence araç genel olarak iyiydi. Sadece tek bir parça nedeniyle viraj dönmek çok zor hale gelmişti."

"Umarım FIA bu durumu dikkate alır."

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