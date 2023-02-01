Montoya: "Andretti takım satın almadıkça F1'e giremeyecek"

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F1 dünyasının son bir aylık gündeminin büyük kısmını tek bir konu oluşturuyor: Andretti'nin spora girmesine izin verilip verilmeyeceği.

1.5 senedir 2024 sezonunda gride katılmaya çalışan takım, bu yolda Cadillac ile ortaklık kurarak arkasına General Motors gibi büyük bir üreticiyi alsa da diğer takımlar halen çekingen davranmakta.

Takımların en büyük endişesi, ödül parasının ve gelirlerin 11'e bölünecek olması ve zarara uğrayabilecekleri yönünde.

Amerika'da uzun yıllar yarışan Montoya, bunu çok istese de Andretti'nin takım satın almadıkça F1'e girebileceğini düşünmüyor.

"Onları gridde görmeyi çok isterdim ama bunun olacağını sanmıyorum -tabii herhangi bir takımı satın alma yoluna gitmezlerse. Kendi takımlarıyla seriye girmeleri olası değil."

"Takımın girişine engel olunması utanç verici ama herkesi ikna etmek zor, yine de bunun için Alpine gibi bir takımı satın alabilirler. Audi'nin yaptığından daha fazlasını yapmalılar."

"Eğer gerçekten uzun vadede F1'de olmak istiyorsanız, gidip Alpine'in yüzde 30, 40'ını satın alabilirsiniz ve iki yıl sonra yüzde 40 ya da 20'sini daha satın alma opsiyonunuz olur ve takımın kontrolünü ele geçirirsiniz. Çoğunluğa sahip olursunuz ve istediğinizi yaparsınız."

"Cadillac büyük bir isim, evet, ama Amerika'da büyük bir isim. İngiltere'de, İspanya'da, Fransa'da veya Hollanda'da ise değil."

"Bence Chevy çok daha büyük bir isim ama neden Cadillac'ı tercih ettiklerini anlıyorum, daha üst düzey bir üretici.

"Bu yüzden F1'e katılmalarına engel olunması utanç verici ama bir takım satın almadıkları sürece işleri kolay değil." dedi.

Yeni takımların F1'e tamamen katkı sunamayacağını belirten Montoya, bu açıdan takımları da belli derecede haklı buluyor.

Montoya, "Yıllar önce yeni takımların seriye girişine izin verdiler ve işe yaramadı,çünkü yeni takımların yeterli paraları yoktu. Andretti'nin bu kadar parası varsa neden bir takımı satın almıyor?

"Evet, Andretti ismi Amerika'da gerçekten büyük, ancak Avrupa'da kaç kişi Andretti'yi tanıyor?"

Bir F1 yarışı izlerseniz, araçların yarısının televizyonda bile gösterilmediğini görürsünüz. Diyelim ki McLaren, Aston Martin ya da Alpine'siniz. Diğer takım katılır katılmaz TV gelirleriniz ve süreniz düşecek, çünkü bir orta sıra takımısınız ve yarış kazanamadığınız için yeterince gösterilmiyorsunuz. Dolayısıyla takımlar neden Andretti'ye evet desin ki? Hangi motivasyonla?"

"F1'in bir iş olduğunu unutmamalısınız. Spor tarafı var ama aynı zamanda bir iş. Bu işe dahil olan herkes para kazanmaya çalışıyor. Burada çalışan herkes, pilotlardan tut mühendislere ve patronlara kadar herkes, bir iş yapmak için oradalar."

"Elinizden gelenin en iyisini yapmak ve yarış kazanmak harika, ancak bu bir iş, bir ticaret. Dolayısıyla neden daha fazla takımın iyi bir şey olacağını düşünüyorsunuz? Daha önce gridde 24 araba varken spor daha mı iyiydi?" dedi.