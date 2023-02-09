Montoya: "2023'te farklı bir Hamilton göreceğiz"
Juan Pablo Montoya, Mercedes'in W14'ünün yarış kazanabilecek bir araç olması halinde 2023'te 'farklı bir Lewis Hamilton' göreceğimize inanıyor.
Hamilton geçen yıl Formula 1 kariyerinde ilk kez bir sezonu galibiyet alamadan tamamladı çünkü Mercedes, Ferrari ve Red Bull'a kıyasla hız konusunda zorlandı ve dalgalanmadan daha fazla etkilendi.
Yine de Hamilton, dokuz kez podyuma çıktı. Takım sezonun ilk bölümünde Hamilton'ın aracında ayar denemek için kullanırken, takım arkadaşı George Russell yarışlarda art arda ilk beşte yer aldı.
Russell, sezon boyunca Hamilton'ı geride bırakt ve Formula 1'deki ilk pole pozisyonunu ve zaferini sırasıyla Macaristan ve Brezilya'da elde etti.
Montoya, Hamilton'ı pragmatik sürüş yaklaşımı ve geçen sezon gerekmediği takdirde çok fazla zorlamadığı için övdü, ancak yedi kez Dünya Şampiyonunun önümüzdeki yıl 'en iyi haline' geri döneceğini düşündüğünü belirtti.
Motorsport.com'un Hollanda edisyonu tarafından Hamilton'ın 2023 sezonunda Russell'ı geçeceğini düşünüp düşünmediği sorulduğunda Montoya şu yanıtı verdi: "Düşünüyorum, çünkü geçen yıl Mercedes'in aracıyla yaşadığı sorunlar da büyük ölçüde buna sebep oldu. Lewis, parlamak için bir fırsatı olduğunda bunu yakalayacak bir pilot."
"Ancak beşinci olduğunda ve bundan daha fazlası olmadığını bildiğinde, hayatı buna bağlıymış gibi sürdüğünü göremezsiniz."
"O zaman sadece beşinci sırayı garantilemek için ne gerekiyorsa yapacaktır. Ancak garajın diğer tarafında, her yarışta kendini kanıtlamak isteyen genç bir pilot da var."
"Ancak Mercedes'in yeniden kazanan bir aracı olursa, farklı bir Lewis göreceğimize inanıyorum."
Lewis Hamilton, Mercedes W13, George Russell, Mercedes W13
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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