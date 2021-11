Montoya: “2008 Ferrari F1 aracını sürmek harika bir deneyimdi”

1999 CART şampiyonu ve 2000 Indy500 galibi Montoya’nın 2001’de Formula 1’e Williams ile girişi büyük heyecan yaratmıştı.

Güçlü BMW motoru ve aracıyla Michael Schumacher’i zorlayabilen az sayıdaki sürücüden biri olan Kolombiyalı sürücü, 2001 Brezilya Grand Prix’sinde rakibine yaptığı cesur atakla kendisini iyice göstermişti.

O sezon dayanıklılık sorunları yaşayan Williams, şampiyonluk adayı olamadı ancak Montoya üç pole pozisyonu ve bir galibiyet aldı.

Montoya, 2006 sezonunun ortasında spordan ayrılana kadar Williams ve McLaren ile toplam 7 galibiyet elde etti ve sonrasında Amerika’ya dönerek NASCAR ve IndyCar’da mücadele etti. Tecrübeli sürücü 2015’te de Indy500’ü kazanmayı başardı.

Her yıl Mugello’da markanın yıllık kutlaması olarak gerçekleştirilen Ferrari Finali Mondiali etkinliğinde yer alan Montoya, altı yıl boyunca rakip olarak mücadele ettiği takımın aracını sürme şansı buldu.

Montoya, DragonSpeed WEC ekibinden takım arkadaşı Henrik Hedman’ın sahip olduğu Ferrari F2008 aracının direksiyonuna geçti. Kolombiyalı sürücü, Motorsport İtalya’ya verdiği röportajda çok mutlu görünüyordu.

Montoya, “Bu seneki takım arkadaşım Henrik Hedman, bizi bu aracı sürmemiz için davet etti ve bu gerçekten güzel. Bu harika bir deneyimdi.”

“Biliyorsunuz, F1’de bu araca karşı yarışıyordum. Ve Mugello’ya gelip bir F1 aracı sürebilmek garip. Demek istediğim şey, bundan daha iyisi olamaz.” dedi.

Juan Pablo Montoya, Ferrari F2008

Schumacher ve Ferrari’ye karşı soğukkanlı tavırları ve hızı ile beraber Montoya, kısa sürede taraftarların favorisi ve tifosinin en büyük rakiplerinden biri haline gelmişti. Ancak tecrübeli sürücü, yarış hafta sonunda kendisine destek olmasalar bile Latin yeteneğinin ve agresifliğinin, İtalyan taraftarlar tarafından takdir edildiğini de düşünüyor.

2001 İtalya GP’yi kazandığında bir numaralı düşman olarak görülme deneyiminin nasıl olduğu sorulduğunda Montoya, Ferrari taraftarlarının “karışık duygular” yaşadığını söyledi.

“Onları her hafta yenmek zorundaydınız. Demek istediğimi anlıyor musunuz? Özellikle de onları her zaman yenmek istediğiniz İtalya’ya geldiyseniz, ki Monza’da hep iyiydik, bu her zaman çok özel olurdu.”

“Bu ilginçti. Çünkü Kolombiyalı ve Latin olduğum için İtalyanlar sanırım beni seviyorlardı. Bu yüzden, bence karmaşık duygular yaşıyorlardı.”

“Ancak Ferrari her zaman çok fazla şeye ve geleneğe sahip oldu ve bu kadar sene sonra bir Ferrari’ye binip birkaç tur atabilmek gerçekten güzeldi.”

Ferrari F2008’i sürme deneyimi sorulan Montoya, bu paha biçilemez şasiyi limitlerine kadar zorlama isteğini bastırmak zorunda kaldığını kabul etti.

Ferrari’nin, Williams ve McLaren’da kullandığı araçlara göre nasıl olduğu sorulduğunda Montoya, “Her araç çok farklı.”

“Williams’tan ayrıldıktan sonra bir McLaren’a bindiğimde benzer şekilde bir sürüşünün olacağını düşünmüyordum ve benzer değildi. Başta şoke ediciydi.”

“Bu aracı sürmeyi bilmek zor. Çünkü lastikler, benim yarıştığım zamana göre çok daha sert. Ancak aracın hissiyatı çok iyi, araçta her şeyin ne kadar iyi yapıldığını anlayabiliyorsunuz.”

“Gerçekten zorlayarak sürmek istiyorsunuz, ancak hata yapmak ve başkasının aracına hasar vermek istemiyorsunuz! Bu araç, Ferrari’nin son takımlar şampiyonluğunu kazandığı araç.” ifadelerini kullandı.

Juan Pablo Montoya, Ferrari F2008