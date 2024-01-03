Montezemolo: "Schumacher 70 turluk bir yarışın her turunu sıralama modunda geçerdi"

Michael Schumacher, Formula 1'deki en büyük başarılarını Ferrari ile yakaladı. İtalyan ekip de hiç şüphesiz en iyi dönemini Alman pilotla geçirdi.

Ferrari'nin eski başkanı Luca di Montezemolo, geçtiğimiz günlerde La Gazzetta dello Sport'a Alman pilot hakkında açıklamalarda bulundu.

Schumacher'i Ferrari'ye getiren isim olan Montezemolo, bunu neden yaptığı sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Takımı yeniden inşa etmek için Ferrari'ye geri döndüm."

"İyi insanları işe almam, bir galibiyet dönemi planlamam ve iyi bir atmosfer yaratmam gerekiyordu."

"Tüm kariyerini Peugeot'da geçirmiş Todt'u işe aldım. Sonra Brawn, Byrne, Martinelli ve Domenicali geldi."

"Geriye fark yaratabilecek bir sürücü bulmak kalmıştı. Enzo Ferrari'nin verdiği dersi takip ettim ve kendimi asla göstermeden -Niki Lauda'dan Schumi'nin menajeri Willy Weber ile konuşmasını istedim."

"İlk temasları o kurdu ve ardından konuyu Todt'a aktardı. Sonra Michael bana geldi."

"Bu Alman çocuk, Ferrari efsanesine yüzde 100 inanmış değildi. Fakat bir yıl önceki Almanya Grand Prix'sinde lider gittiğinde, bunun önemini fark etmişti."

"Bitime iki tur kala motoru arızalandı ve Berger kırmızı araçla yarışı kazandı."

"Bana etkilendiğini söyledi ve 'Ben bir Almanım, kendi pistimde bir arıza nedeniyle yarış dışı kalıyorum ve Hockenheim'ın tamamının bir Avusturyalı için Ferrari bayraklarıyla sallandığını görüyorum." dedi."

Fotoğraf: Motorsport Images Michael Schumacher, 1st position, celebrates securing his fifth world drivers' championship on the podium

Elbette Schumacher'i en çok hatırladığı yarış, efsane pilotun Ferrari ile ilk şampiyonluğunu aldığı 2000 Suzuka'ydı.

Montezemolo, "Aslına bakarsak 2 Haziran 1996'da Barselona'daki ilk galibiyetiyle başlayacağım."

"Sağanak yağmur altında kazandı ve sonunda işi tamamladığımızı fark ettim: bir takım kurmuştuk, iyi bir atmosfer yaratmıştık ve harika bir sürücümüz vardı."

"Bu zaferden sonra iki kötü an yaşadık: Magny-Cours'da ısınma turunda araç durdu ve Kanada'da pit stopta aksı kaybettik."

"Birçok gazetecinin yanı sıra Torino'daki FIAT çalışanları, ondan şüphe etmeye başladı. Schumi ve Todt'u savundum ve bu benim için iyi oldu, çünkü daha sonra hem Spa hem de Monza'da kazandık."

"2000 Suzuka'da şampiyonluğu kazanmak, Jody Scheckter'in zaferinden 21 yıl sonra şampiyonluk kupasını Maranello'ya geri getirmemizi sağladı. Yarışı Bologna'daki evimde izledim ve ardından Maranello'ya gittim."

"Saat sabah 07.30'du ve sokakları dolduran çok sayıda taraftar nedeniyle fabrikaya bir türlü ulaşamadım. Sezonun son yarışı olan Malezya'ya gittim ve orada da takımlar şampiyonluğunu kazandık. Yarışın sonunda Todt, Schumi, Barrichello ve ben kırmızı peruklu o meşhur fotoğrafı çektirdik."

"O akşamdan itibaren, Michael sağlıklı bir yaşam tarzına inanan biri olmasına rağmen, her zaferden sonra rahatlamak için puro içmeye başladı."

Fotoğraf: Motorsport Images Jean Todt, Team Principal, Ferrari, and Michael Schumacher, 1st position, on the podium

Schumacher, 2006 sonunda ilk kez emekli oldu fakat 2009'da Felipe Massa sakatlanınca, Montezemolo'dan dönüş teklifi aldı.

İtalyan patron, "Evet, onu geri döndürmeye çalıştım."

"Hemen pek iyi durumda olmadığını söyledi. Bir saat boyunca konuştuk. Sonunda, nasıl oldu bilmiyorum ama onu ikna ettim. Bana 'Ferrari'den o kadar çok şey aldım ki, şimdi yardıma ihtiyaç duyduğunuzda hayır diyemem' dedi. Gözleri mutlulukla parlıyordu."

"Ertesi gün Mugello'da iyi bir zaman yaptı, ancak kerbe çıkarken boynunun arkasında hafif bir ağrı hissetti, bir motosiklet kazasında omurlarından biri yaralanmıştı."

"Aynı akşam doktoru tarafından muayene edilmek üzere Avusturya'ya gitti. Küçük kırığın iyileşmediği ortaya çıktı; doktor onu en az iki ay daha yarışmasını yasakladı."

"Telefon konuşmasını hatırlıyorum: yıkılmıştı. Eline şeker verilip sonra elinden alınan bir çocuk gibi konuşuyordu."

"Massa'nın yerine Fisichella'yı getirdik ve Michael danışman olarak garajımıza geldi."

"Abu Dabi'de, o dönem Mercedes'te çalışan Ross Brawn onu takımına davet etti. Schumi adrenalin doluydu, iki ay geçmişti, ne pahasına olursa olsun pistlere dönmek istiyordu ve kariyerini onlarla bitirme teklifini kabul etti." dedi.

Sonunda Montezemolo, Niki Lauda ve Schumacher gibi iki efsaneyle çalışma şansı yakaladı.

Montezemolo, "Bu iki pilot ile çok yakın insani ilişkilerim vardı. Niki hayatımdaki en iyi arkadaşlarımdan biriydi. İki ortak noktaları vardı: harika bir takım çalışmasına sahiplerdi. Her zaman birlikte kazandık ya da birlikte kaybettik. Ayrıca detaylara karşı çok dikkatlilerdi."

"Lauda ile kıyaslandığında Schumi yarışta olağanüstü biriydi. Bir yarışta, 70 turu sanki 70 sıralama turuymuş gibi sürebilirdi. Ayrıca fiziksel hazırlığa büyük önem veren ilk kişiydi." dedi.

Fotoğraf: Ercole Colombo Jean Todt, Michael Schumacher, Rubens Barrichello, Luca Badoer and Luca di Montezemolo celebrate another Ferrari world championship

Sonrasında Schumacher, o talihsiz kazayı yaptı. Peki Montezemolo, bu haberi aldığında neredeydi?

Montezemolo, "Maranello'daki ofisimdeydim, haber bana basın sorumlumuz Stefano Lai tarafından iletildi."

"Neler olduğunu hemen anlayamadık. Bacağını kırdığını ya da başka bir şey olduğunu düşündük. Ancak birkaç dakika sonra daha fazla bilgi geldi ve çok endişelendik."

"Bu konuda ne kadar az konuşursam o kadar iyi. Korkunç bir gündü. Michael artık takımımızda değildi ama hâlâ harika bir ilişkimiz vardı. Küçük Mick ve Gina'nın Bologna'daki evimde misafir oldukları zamanı hatırlıyorum."

"Özellikle yaz aylarında sık sık beni ziyarete gelirlerdi. Michael çok ilgili ve şefkatli bir babaydı."

"En son onunla kazadan bir hafta önce, telefonda konuştuk. Bana tatilden bahsetti, Gina'nın binicilik konusunda çok iyi olduğunu söyledi."

"Ferrari zamanında sözleşmesi kayak yapmasını yasaklıyordu. Bunun tek istisnası Madonna di Campiglio'da her yıl düzenlediğimiz bir haftalık etkinlikti."

"Kayak yapmayı severdi ama daha çok çocuklarıyla birlikte olmak için yapardı. Tabii ki deneyimli bir kayakçı değildi." dedi.

Peki Michael'ın şu anki sağlık durumu nasıl?

Montezemolo bu soruya şöyle yanıt veriyor: "Jean Todt'un bir süre önce söylediklerine katılıyorum. Michael evinde ama o farklı bir Michael."

"Eşinin bunca yıldır durumu hakkında yorum yapmama kararına saygı duyuyorum. Onu en iyi olduğu zamanlardaki gibi hatırlamayı tercih ediyorum."