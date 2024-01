Montezemolo: "Schumacher 70 turluk bir yarışın her turunu sıralama modunda geçerdi"

Michael Schumacher, Formula 1'deki en büyük başarılarını Ferrari ile yakaladı. İtalyan ekip de hiç şüphesiz en iyi dönemini Alman pilotla geçirdi.

Ferrari'nin eski başkanı Luca di Montezemolo, geçtiğimiz günlerde La Gazzetta dello Sport'a Alman pilot hakkında açıklamalarda bulundu.

Schumacher'i Ferrari'ye getiren isim olan Montezemolo, bunu neden yaptığı sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Takımı yeniden inşa etmek için Ferrari'ye geri döndüm."

"İyi insanları işe almam, bir galibiyet dönemi planlamam ve iyi bir atmosfer yaratmam gerekiyordu."

"Tüm kariyerini Peugeot'da geçirmiş Todt'u işe aldım. Sonra Brawn, Byrne, Martinelli ve Domenicali geldi."

"Geriye fark yaratabilecek bir sürücü bulmak kalmıştı. Enzo Ferrari'nin verdiği dersi takip ettim ve kendimi asla göstermeden -Niki Lauda'dan Schumi'nin menajeri Willy Weber ile konuşmasını istedim."

"İlk temasları o kurdu ve ardından konuyu Todt'a aktardı. Sonra Michael bana geldi."

"Bu Alman çocuk, Ferrari efsanesine yüzde 100 inanmış değildi. Fakat bir yıl önceki Almanya Grand Prix'sinde lider gittiğinde, bunun önemini fark etmişti."

"Bitime iki tur kala motoru arızalandı ve Berger kırmızı araçla yarışı kazandı."

"Bana etkilendiğini söyledi ve 'Ben bir Almanım, kendi pistimde bir arıza nedeniyle yarış dışı kalıyorum ve Hockenheim'ın tamamının bir Avusturyalı için Ferrari bayraklarıyla sallandığını görüyorum." dedi."

Michael Schumacher, 1st position, celebrates securing his fifth world drivers' championship on the podium