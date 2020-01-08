Montezemolo: "Red Bull, 2020'de en iyi takım olabilir"

Red Bull geçen yıla istediği gibi başlayamasa da, zaman zaman iyi bir performans gösterdi ve özellikle ikinci yarıda çıkışa geçti.

Gelecek yıl hem Honda'nın hem de Red Bull'un ilerleme kaydetmesi bekleniyor. Bunun da Avusturyalı ekibi, Mercedes ve Ferrari'ye yaklaştıracağı düşünülüyor.

Helmut Marko tüm çalışmaların iyi gittiğini söylerken, eski Ferrari başkanı Luca di Montezemolo da 2020'de Red Bull'un önemli bir adım atabileceğini düşünüyor.

72 yaşındaki Montezemolo, Sky İtalya'ya verdiği demeçte şöyle dedi: “Ferrari, yere basma gücü istiyor ve Mercedes düzlüklerdeki hızını arttırmak için çabalıyor."

“Ancak 2019'un sonunda son derece rekabetçi olan Red Bull ve ek olarak Honda, kesinlikle düzenli olarak yarışlara kazanmaya hazır görünüyor."

"Gelecek yıl Red Bull ve Honda'nın düzenli olarak gelişim kaydetmesini bekliyorum."

Red Bull, 2010-13 yılları arasında arka arkaya dört şampiyonluk kazanmıştı.