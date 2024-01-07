Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Montezemolo: "Mick, Ferrari'nin yedek pilotu olmalıydı"

Uzun yıllar Ferrari'nin başkanlığını yapan Luca di Montezemolo, Mick Schumacher'in Ferrari'nin yedek pilotu olmamasından ötürü hayal kırıklığı yaşamış.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Mick Schumacher, McLaren

Luca di Montezemolo, yarış direktörü olarak geçirdiği kısa bir dönemin ardından 1991'den 2014'e kadar Ferrari başkanlığı görevini üstlendi.

Ferrari, bu süreçte Michael Schumacher ile arka arkaya beş şampiyonluk aldı ve takımın son şampiyonluğu da bu dönemde gledi.

Montezemolo, zaman zaman en sevdiği konu olan Ferrari'den bahsediyor ya da beraber şampiyonluk yaşadığı Schumacher hakkında konuşuyor.

Son olarak La Gazzetta dello Sport'a, Aralık 2022'de Ferrari sürücü akademisinden ayrılan eski Ferrari genç sürücüsü Mick Schumacher hakkında konuştu.

Montezemolo, "Mick Schumacher'in Ferrari'nin yedek pilotu olmaması beni hayal kırıklığına uğrattı."

"Bu iş için mükemmel olabilirdi." dedi.

Ferrari bu yolu tercih etmezken, Mercedes takım patronu Toto Wolff tereddütte bulunmadan Alman pilotla anlaştı.

2023'te McLaren ve Mercedes'in yedek pilotluğunu yapan Schumacher, 2024 yılında Mercedes'te Lewis Hamilton ve George Russell'ın yanında üçüncü pilot olacak. Aynı zamanda Alpine ile dayanıklılık yarışlarına katılacak.

Mick Schumacher, Mercedes F1

Fotoğraf: Pirelli

Mick Schumacher, Mercedes F1

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Horner: "RB20 için hâlâ geliştirebileceğimiz alanlar mevcut"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Kvyat: "F1'e dönmek istiyorum ama bu 'Netflix senaryosu' gibi olur"

Kvyat: "F1'e dönmek istiyorum ama bu 'Netflix senaryosu' gibi olur"

Formula 1

Kvyat: "F1'e dönmek istiyorum ama bu 'Netflix senaryosu' gibi olur" Kvyat: "F1'e dönmek istiyorum ama bu 'Netflix senaryosu' gibi olur"

Stake F1 Team, Sauber'in spordaki 14. farklı takım adı olacak

Stake F1 Team, Sauber'in spordaki 14. farklı takım adı olacak

Formula 1

Stake F1 Team, Sauber'in spordaki 14. farklı takım adı olacak Stake F1 Team, Sauber'in spordaki 14. farklı takım adı olacak

Bayer: "Tost'un Lawson hakkında şüpheleri vardı, Marko destekliyordu"

Bayer: "Tost'un Lawson hakkında şüpheleri vardı, Marko destekliyordu"

Formula 1

Bayer: "Tost'un Lawson hakkında şüpheleri vardı, Marko destekliyordu" Bayer: "Tost'un Lawson hakkında şüpheleri vardı, Marko destekliyordu"

Son Haberler

FIA, Audi'nin F1'e girmemesinden korkmuyor

FIA, Audi'nin F1'e girmemesinden korkmuyor

F1 Formula 1

FIA, Audi'nin F1'e girmemesinden korkmuyor FIA, Audi'nin F1'e girmemesinden korkmuyor

Baldisseri: "Ferrari'nin en büyük problemi Verstappen"

Baldisseri: "Ferrari'nin en büyük problemi Verstappen"

F1 Formula 1

Baldisseri: "Ferrari'nin en büyük problemi Verstappen" Baldisseri: "Ferrari'nin en büyük problemi Verstappen"

Button, Le Mans 24 Saat'e "uzun süre" katılmayı planlıyor

Button, Le Mans 24 Saat'e "uzun süre" katılmayı planlıyor

WEC WEC

Button, Le Mans 24 Saat'e "uzun süre" katılmayı planlıyor Button, Le Mans 24 Saat'e "uzun süre" katılmayı planlıyor

Newey: "Verstappen'in zihinsel kapasitesi diğer büyük F1 pilotlarına benziyor"

Newey: "Verstappen'in zihinsel kapasitesi diğer büyük F1 pilotlarına benziyor"

F1 Formula 1

Newey: "Verstappen'in zihinsel kapasitesi diğer büyük F1 pilotlarına benziyor" Newey: "Verstappen'in zihinsel kapasitesi diğer büyük F1 pilotlarına benziyor"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol