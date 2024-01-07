Montezemolo: "Mick, Ferrari'nin yedek pilotu olmalıydı"
Uzun yıllar Ferrari'nin başkanlığını yapan Luca di Montezemolo, Mick Schumacher'in Ferrari'nin yedek pilotu olmamasından ötürü hayal kırıklığı yaşamış.
Luca di Montezemolo, yarış direktörü olarak geçirdiği kısa bir dönemin ardından 1991'den 2014'e kadar Ferrari başkanlığı görevini üstlendi.
Ferrari, bu süreçte Michael Schumacher ile arka arkaya beş şampiyonluk aldı ve takımın son şampiyonluğu da bu dönemde gledi.
Montezemolo, zaman zaman en sevdiği konu olan Ferrari'den bahsediyor ya da beraber şampiyonluk yaşadığı Schumacher hakkında konuşuyor.
Son olarak La Gazzetta dello Sport'a, Aralık 2022'de Ferrari sürücü akademisinden ayrılan eski Ferrari genç sürücüsü Mick Schumacher hakkında konuştu.
Montezemolo, "Mick Schumacher'in Ferrari'nin yedek pilotu olmaması beni hayal kırıklığına uğrattı."
"Bu iş için mükemmel olabilirdi." dedi.
Ferrari bu yolu tercih etmezken, Mercedes takım patronu Toto Wolff tereddütte bulunmadan Alman pilotla anlaştı.
2023'te McLaren ve Mercedes'in yedek pilotluğunu yapan Schumacher, 2024 yılında Mercedes'te Lewis Hamilton ve George Russell'ın yanında üçüncü pilot olacak. Aynı zamanda Alpine ile dayanıklılık yarışlarına katılacak.
Fotoğraf: Pirelli
Mick Schumacher, Mercedes F1
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