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Formula 1 / Son dakika

Montezemolo, kazadan bu yana Schumacher'i hiç görmemiş

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Montezemolo, kazadan bu yana Schumacher'i hiç görmemiş
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Ferrari'nin eski başkanı Luca di Montezemolo, uzun süredir Michael Schumacher'i görmediğini ama ailesine olan saygısının devam ettiğini söyledi.

Michael Schumacher yedi yıl önce Fransız Alpleri'nde kayak kazası yapmış ve komaya girmişti. Alman pilotun sağlık durumunun son yıllarda hangi yönde ilerlediği bilinmiyor.

Hakkında pek çok iddia bulunmasına rağmen ailesi herhangi bir açıklama yapmak istemiyor ve bu konuda mahremiyetlerine saygı gösterilmesini istiyor.

Schumacher'i sadece ailesinin belirlediği birkaç kişi görebiliyor ve onlar da Schumacher hakkında en ufak bilgi dahi vermiyorlar.

Schumacher'le Ferrari'de beş şampiyonluk yaşayan Luca di Montezemolo, Alman pilotu kazadan bu yana hiç görmediğini itiraf etti.

Montezemolo, her gün Alman pilot için dua ettiğini de söyledi.

Alman Welt'e konuşan Montezemolo, "Korkunç kazanın meydana gelmesinden bu yana yıllardır her zaman Michael'ı düşünüyorum. Özellikle de bu günlerde."

"Ailesini seviyorum. Eşi Corinna ve çocukları Gina ile Mick eskiden evime gelirlerdi."

"Sık sık onun için dua ediyorum. Onunla olan zamanlarımız çok özeldi."

"O, her zaman aklımın bir köşesinde. Ama aynı zamanda ailesinin verdiği kararlara tamamen saygı duyuyorum." dedi.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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