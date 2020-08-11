Montezemolo: "Hibrit motorları kabul ederken, İtalya'daki teknoloji açığını küçümsedim"

2014'te başlayan turbo hibrit motorlar dönemine Mercedes damga vurdu ve yapılan her dört yarıştan üçünü kazanmayı başardı.

Ferrari aynı dönemde çok geride kaldı ve turbo hibrit motorlara uyum sağlamakta zorlandı.

Ancak bu döneme geçiş, 2014 öncesinde Ferrari tarafından destekleniyordu.

Hibrit motorlara geçişi kabul eden isim olan eski Ferrari başkanı Luca di Montezemolo, şöyle dedi: "Kendimi eleştirmem gerekiyor. Çünkü hibrit motorlara geçilmesine karar verdiğimizde Ferrari başkanıydım. Hibrit motorlara geçişi kabul ettim çünkü otomotiv endüstrisinde bir dönüm noktasıydı ve bunu yapmak bir gereklilikti. Çok önemliydi ancak Ferrari de dahil olmak üzere İtalyan teknolojisindeki açığı küçümsedim. Bu tür teknolojiler hiçbir zaman mühendislik kültürümüzün bir parçası olmamıştı. Hibrit, otomobil kültürümüzün bir parçası değildi."

"Ama aynı zamanda bununla daha iyi baş edenleri tebrik etmemiz ve ileriye bakmamız gerekiyor."

Montezemolo, Ferrari'nin dışarıdan gelecek isimlerle yapısını güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

"Ferrari'nin şimdi bir seçim yapması ve takımı krizden kimin çıkaracağına karar vermesi gerekiyor. Pilot tarafında herhangi bir sorun olmaması iyi bir şey. Çünkü Charles Leclerc, ona güvenebileceğinizi çoktan kanıtladı."

"Mattia Binotto dostlarımdan biri. Sık sık onun desteğe ihtiyacı olduğunu söyledim. Geride kalan 20 yılda Formula 1 önemli oranda değişti ancak aynı kalan bir şey var; bir takımın başı dertte olduğu zaman, çalışanları elbette korumalısınız ancak takıma dışarıdan insanlar getirilerek ekibi güçlendirmelisiniz."

"Schumacher'in zamanında Ferrari'de sadece Schumacher yoktu. Tüm alanlarda en güçlü adamlara sahiptik. Jean Todt, Ross Brawn, Stefano Domenicali, Paolo Martinelli, Rory Byrne. Bu insanlara sahip olsak bile başarının gelmesi zaman aldı."