Montezemolo: "Hamilton artık efsanelerden birisi"

Lewis Hamilton geçtiğimiz hafta sonu yapılan Amerika GP'de ikinci olarak kariyerinin altıncı dünya şampiyonluğunu kazandı.

Hamilton böylelikle tüm zamanların en çok şampiyon olan ikinci ismi haline geldi ve Michael Schumacher'le de arasında bir şampiyonluk kaldı.

Schumacher'le beş şampiyonluk yaşayan Luca di Montezemolo, Hamilton'ın artık efsane isimlerden birisi haline geldiğini söyledi.

Eski Ferrari başkanı, "Lewis harika bir pilot ve elde ettiği zaferin değerli arkadaşım Niki Lauda'yı çok mutlu edeceğine eminim. Çünkü onu Mercedes'e getirmek için her şeyi yaptı."

"Lewis inanılmaz bir pilot. Yarışta veya dışarıda, nerede olursa olsun hep sportmen davranıyor. Ayrıca yarışlarda, pistin isteklerine göre sürüşünü düzenleme konusunda harika bir yeteneği var."

"Çok hızlı, aracı ve lastikleri akıllıca kullanmayı biliyor ve harika sonuçlar alıyor."

"Lewis artık Formula 1'in efsaneleri arasına giren bir pilot. Geçen yıl aracı bazı yarışlarda en hızlısı olmasa bile kazanmayı başardı."

"Fangio'dan başlamak üzere, artık Lauda, Schumacher, Senna, Clark ve Stewart seviyesinde." dedi.