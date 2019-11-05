Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
26 Eyl
-
29 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Montezemolo: "Hamilton artık efsanelerden birisi"

paylaşım
yorumlar
Montezemolo: "Hamilton artık efsanelerden birisi"
Ekleyen:
, Editör
5 Kas 2019 09:33

Ferrari'nin eski başkanı Luca di Montezemolo, altıncı şampiyonluğunu yakalayan Lewis Hamilton'ın artık efsanelerden birisi olduğunu söyledi.

Lewis Hamilton geçtiğimiz hafta sonu yapılan Amerika GP'de ikinci olarak kariyerinin altıncı dünya şampiyonluğunu kazandı.

Hamilton böylelikle tüm zamanların en çok şampiyon olan ikinci ismi haline geldi ve Michael Schumacher'le de arasında bir şampiyonluk kaldı.

Schumacher'le beş şampiyonluk yaşayan Luca di Montezemolo, Hamilton'ın artık efsane isimlerden birisi haline geldiğini söyledi.

Eski Ferrari başkanı, "Lewis harika bir pilot ve elde ettiği zaferin değerli arkadaşım Niki Lauda'yı çok mutlu edeceğine eminim. Çünkü onu Mercedes'e getirmek için her şeyi yaptı."

"Lewis inanılmaz bir pilot. Yarışta veya dışarıda, nerede olursa olsun hep sportmen davranıyor. Ayrıca yarışlarda, pistin isteklerine göre sürüşünü düzenleme konusunda harika bir yeteneği var."

"Çok hızlı, aracı ve lastikleri akıllıca kullanmayı biliyor ve harika sonuçlar alıyor."

"Lewis artık Formula 1'in efsaneleri arasına giren bir pilot. Geçen yıl aracı bazı yarışlarda en hızlısı olmasa bile kazanmayı başardı."

"Fangio'dan başlamak üzere, artık Lauda, Schumacher, Senna, Clark ve Stewart seviyesinde." dedi.

Sonraki haber
Hamilton: "Schumacher'i yakalamaya odaklanmıyorum"

Önceki haber

Hamilton: "Schumacher'i yakalamaya odaklanmıyorum"

Sonraki haber

Hulkenberg, DTM'e geçeceği haberlerine "gülüyor"

Hulkenberg, DTM'e geçeceği haberlerine "gülüyor"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
7 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes, Verstappen ile mücadelede Hamilton’ın bataryasının neden dolu olmadığını açıkladı

2
Formula 1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

3s
3
Formula 1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

4
Formula 1

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor

2s
5
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor
F1

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"
F1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor
F1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları
F1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?
F1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.