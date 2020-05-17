Montezemolo, FIA başkanı olmayacak

Eski Ferrari başkanı Luca di Montezemolo'nun Jean Todt'un ardından FIA'nın yeni başkanı olabileceği iddia edilmişti.

İtalyan Autosprint, eski Ferrari başkanı Luca di Montezemolo'nun FIA Başkanı olmak için Mohammed Ben Sulayem ismi, Alejandro Agag, Stefano Domenicali ve David Richard ile çekiştiği söyleniyordu.

Ancak Montezemolo, FormulaPassion'a yaptığı açıklamada FIA başkanı olmak için herhangi bir çalışması ya da niyeti olmadığını söyledi.

Montezemolo, "Bu tahminleri okudum. FIA başkanlığının benim niyetlerim ve ihtimallerim kapsamına gireceğini düşünmüyorum." diyerek iddiaları reddetti.

Son günlerde Graham Soker'ın ismi de FIA Başkanlığı için anılmaya başlarken, mevcut kurallara göre Jean Todt'un 2020 sonunda FIA'daki görevini bırakması gerekiyor.

Todt, üç dönem FIA başkanı seçildi ve kurallar gereği bir isim en fazla üç dönem başkan olabiliyor.

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