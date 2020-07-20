Montezemolo: "Ferrari yönetiminin artık 'sert kararlar alması' gerekiyor"

İtalyan Rai televizyonunun "La Politica nel Pallone" (Toptaki Politika) podcastine konuşan eski Ferrari başkanı Luca di Montezemolo, Scuderia'nın sezona yaptığı kötü başlangıç hakkında kendi düşüncelerini anlattı.

Ferrari'nin "kırmızısına" olan büyük aşkını anlatan Montezemolo, takımın sorunları hakkında şunları söyledi: "Ferrari mi? Dünkü sonuçtan (Macaristan GP sonucundan) sonra Maranello'ya yürüyerek giderdim, ancak hiç şansım yok."

"Bu sezondan vazgeçmek için bir cesarete ihtiyacımız var, ancak diğer sezonlar için endişeliyim: Ferrari yönetimin an itibariyle sert kararlar vermesi gerekiyor, tehlikeyle yüz yüze gelmeliler."

"Bugün yaşanan sorunlar organizasyondan dolayı kaynaklanıyor: şu anda, genç de olan, tek bir kişinin üzerinde çok fazla sorumluluk var. Hatta, Mattia Binotto çok yalnız ve aynı zamanda sürücüleri de kontrol altında tutmak zorunda."

"Takımın yeniden yapılanması hakkında konuşmak bana abartılı geliyor, ancak bu iş tekrardan olabildiğince hızlı şekilde şirketin eline geri verilmeli. Ve eğer araçta büyük bir gelişim sağlanamazsa, gelecek sene daha da kötü olacak."

"Bu sezonun elimizden gittiğini artık kabul etmemiz lazım, çünkü aynı zamanda 2021 ve 2022'ye odaklanmış da bir durumdayız: Gerçekten çok endişe ediyorum."

Luca di Montezemolo, Ferrari'nin Vettel hakkında verdiği kararın açıklanışının, pek çok soruna yol açtığına inandığını da belirtti: "Dürüst olmam gerekirse, Vettel'in takımdan ayrılışını o kadar erken açıklamazdım. Bu belirsizliği biraz daha geciktirirdim, çünkü şu anda Leclerc'in üzerindeki baskı da daha fazla: onun çok genç olduğunu, Ferrari'ye geçen sene geldiğini ve hâlâ bir şey kazanmadığını hatırlamamız gerekiyor."

"Bugün itibariyle iki tane bir numaralı sürücüyü bir araya getirmek kolay değil ve bir tane olacak olması doğru bir karardı, ancak bunu açıklamadan önce biraz beklerdim. Leclerc nasıl birine benziyor? Buna cevap vermek zor, onu yakından takip etmedim. Ancak Ferrari'deki sorun sürücülerde değil, araç rekabetçi olmaktan çok uzak."

"Bence bir ön kanat veya başka parçalar, gelişmek için yeterli değil: her hafta veya 15 günde bir yarışıyoruz, bu organizasyonla beraber aracı geliştirmek veya geleceği düşünmek gerçekten çok hassas bir konu."

Montezemolo, Formula 1'in başına geçebileceği ile ilgili bir hikayeyi de anlatmayı ihmal etmedi: "Bu konu hakkında konuşmayı pek sevmiyorum, çünkü çok üzgün olduğum bir konu."

"Teklif bana yapıldığında, Ferrari'nin vetosuyla karşı karşıya kaldım: bu kadar önemli bir yerde İtalyan biri, bir Ferrari adamı orada olabilirdi. Babam bana şunu söyledi: 'Geçmişi kıskanan insanlar konusunda dikkatli ol'. Ve ben de çok üzgünüm, çünkü bu benim sevebileceğim bir işti."