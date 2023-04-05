Montezemolo: "Ferrari'nin yeniden yapılanmaya ihtiyacı var"
Ferrari'nin eski başkanı Luca di Montezemolo, takımın yakında yeni bir yapılanmaya gitmesi gerektiğini düşünüyor.
Luca di Montezemolo, uzun yıllar Ferrari'nin başındaydı ve takımın en başarılı dönemi de Montezemolo önderliğinde yaşandı.
İlginç şekilde takım, son şampiyonluğunu yine Montezemolo'nun kurduğu ekiple kazandı.
Ferrari'nin eski başkanı, İtalyan ekibin bu sezon başında aldığı sonuçları "hayal kırıklığıyla" karşıladığını söyledi.
Montezemolo, İtalyan TV kanalı La7'de yayınlanan Piazzapulita programında, "Takımın aldığı sonuçlar yarama saplanmış bir hançer gibi."
"Takımla 25 yıl geçirdikten sonra Ferrari, ailem gibi hayatımdaki en önemli iki şeyden biri oldu."
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Fotoğraf: Ferrari
"Bu tür sonuçlar aldıklarını görmek canımı yakıyor, beni üzüyor."
"Ferrari'de yaşananların geçici bir kriz olduğunu düşünmüyorum. Bence takımın yeniden yapılanmaya ve en iyi mühendislerle anlaşmaya ihtiyacı var."
"Ben takıma Jean Todt, Stefano Domenicali, Ross Brawn ve Rossi Byrne'ü getirdim. Daha sonra Michael Schumacher de bize katıldı. O dönemde Ferrari de ciddi bir kriz içindeydi ama takımı yeniden inşa etmeyi başardık."
"Takıma farklı ülkelerden insanlar getirmek sorunları çözmez. İhtiyaç duyulan alanlarda, şirketin kültürünü de değiştirmeniz gerekiyor." dedi.
Di Montezemolo, Ferrari CEO'su Benedetto Vigna'yı SF-23'ün benzersiz bir araç olduğunu söylemesi nedeniyle eleştirdi.
Ferrari'nin eski başkanı, "Lansman sırasında yapılan zafer konuşmaları yanlıştı çünkü yeni aracın geçen yılki aracın bir evrimi olmasını bekliyordum." dedi.
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