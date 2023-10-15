Montezemolo: "Ferrari'nin şu anki konumunu beğenmiyorum"

La Gazetta dello Sport festivalinin bir diğer özel konuğu Ferrari'nin eski başkanı Luca di Montezemolo'ydu.

2014 yılında Ferrari'den ayrılmadan önce Montezemolo, uzun yıllar Ferrari'nin başındaydı ve İtalyan ekibin en başarılı döneminde takımın başındaydı.

Montezemolo, "Enzo Ferrari bana henüz 25 yaşındayken teklif yaptı."

"Neredeyse her şeyimi ona borçluyum. Bana başınızı her zaman dik tutmanız, asla pes etmemeniz ve mağlup olduğunuz günlerden çok zafer günlerine odaklanmanız gerektiğini anlattı."

"Başarısız olduğunuzda, buna tepki verecek gücü bulmak kolaydır, oysa kazandığınızda, kendinize 'biz en iyisiyiz' deme ve buna güvenme riskiniz vardır." dedi.

Luca di Montezemolo Fotoğraf: F1 Racing magazine

Ferrari'de birlikte çalışma fırsatı bulduğu büyük yarışçılar hakkında konuşan di Montezemolo, Niki Lauda'nın en yakın arkadaşı olduğunu vurguladı ve Michael Schumacher hakkında şunları söyledi: "Michael olağanüstü bir adam. Bir yarışçı olarak benzersiz ve araç hazırlığı anlamında özel bir tutumu var."

"Her şeyde takımın çıkarlarını düşünme ve yarışın her turunda sanki pole için savaşıyormuş gibi zorlama yeteneğine sahipti."

Sonrasında Ferrari'nin günümüzdeki tutumunu eleştirdi.

Montezemolo, "Ferrari'nin şu anki konumundan hoşlanmıyorum."

"Şampiyona üçüncülüğünü kutlanma ihtimali hoşuma gitmiyor."

"Şahsen benim için bu yenilgiyle eşdeğer olurdu."

"Sürücülere gelirsek, bana göre bu Ferrari'nin sorunlarının en küçüğü. Sorun araçta." dedi.