Montezemolo: "Ferrari'nin şampiyonluk savaşını son yarışa dahi taşıyamaması üzücü"

Ferrari son pilotlar şampiyonluğunu 2007, son takımlar şampiyonluğunu ise 2008'de alırken, şampiyonluk şansını son yarışa kadar taşıdığı son yıl 2012 yılıydı.

2014'te görevinden ayrılan Montezemolo, "Ferrari'nin bu kadar uzun süredir şampiyon olamaması beni rahatsız ediyor. Ancak artık son yarışa kadar dahi şampiyonluk savaşında yer alamamak beni daha da üzüyor."

"Şampiyonluğun yılın son bölümüne yaklaşırken kaybedilmesi hoş değil. Biz birkaç kez şansımızı ve umudumuzu son yarışa kadar korumuştuk. Ancak yıllardır durum böyle değil ve talihsiz bir durum. Temel sebebi aracın rekabetçi olmaması ve istikrarla ilgili zorluklar. Ama başka faktörler de var; mesela takım stratejileri ve sürücüler gibi."

"Formula 1'de kazanmak istiyorsanız, tüm ekibi mükemmel bir şekilde dengelemeniz gerekir. Ben Jean Todt, Ross Brawn, Rory Byrne ve Stefano Domenicali ile harika bir takım oluşturmayı başardım. Şimdi Mattia Binotto var ve büyük bir sorumluluğa sahip olduğu bir ilk yıldı."

Ayrıca Sebastian Vettel ve Charles Leclerc'in arası da pek iyi görünmüyor.

Montezemolo, "Pole pozisyonları, Charles Leclerc'in 2019 sezonunun güçlü bir göstergesi oldu. Kazanan bir sürücü olduğunu, yarışta son derece güçlü ve zeki bir pilot olduğunu kanıtladı. Hatalarından hemen dersler çıkarıyor ve gerçekten daha iyi hale gelmek için gereken tüm yaklaşımlara sahip."

"Elbette takım için negatif olan anlar vardı. Bu noktada sürücülerin, aracı kendileri için kullanmadıklarını anlamaları gerekiyor. Aksi takdirde bir zamanlar Rubens Barrichello'ya da söylediğim gibi gidip kendi yarış takımlarını kurmalılar."

"Sebastian Vettel'in sakin kalması gerekiyor ve zaten yeterince sahip olduğu yeteneklerine güvenmeli. Takıma karşı çok net olmalı. Onun gibi sözleşmeniz sona erdiğinde, elbette zor bir andır. Ancak son birkaç yılda ne kadar hızlı olduğunu kanıtladı." dedi.

Aynı takımda iki alfa sürücünün olmasının iyi bir şey olup olmadığı sorusuna Montezemolo, "Ben başkanken mesela Clay Regazzoni ile Niki Lauda vardı. Sonuçta Lauda daha hızlıydı ve onu desteklemek zorunda kaldık. Başarısı bizi haklı çıkardı; çünkü iki kez şampiyon oldu ve üçüncüyü de kaçırdık."

"Sonrasında Michael Schumacher'in yanında pek çok sürücü vardı; Eddie Irvine, Rubens Barrichello, Felipe Massa. Tüm yarışları kazanabilirlerdi ama Michael'ın 1 numara olduğu da açıktı. Ama bu bizim kararımızla olan bir şey değildi, kronometre ortadaydı. Sonuç olarak takımdaki görevlerin dağılımında biraz daha açık olmaya ihtiyacınız var."

"Vettel takımda kalmalı. Çok hızlı, çok tecrübesi var. Bu kriz için doğru motivasyon kaynağı. Leclerc'in öğrenme süreci için de faydalı. Charles, Ferrari ile muhteşem bir ilk sezonun ardından bu yıl bunu devam ettirmek zorunda ve bu da baskıyı arttırıyor." dedi.