Montezemolo: "Ferrari'nin kendisini yeniden keşfetmesi gerekiyor"

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Luca di Montezemolo, Ferrari'nin en başarılı günlerinde Ferrari markasının başındaydı ve Jean Todt-Ross Brawn-Michael Schumacher'den oluşan efsanevi kadroyu kurdu.

Son şampiyonluk da yine Montezemolo döneminde geldi.

Artık F1 dünyasının dışında olan Montezemolo, L'Equipe'eye konuştu.

Di Montezemolo şöyle konuştu: "Formula 1 çok özel bir yer. İyi bir yönetici ya da pazarlama uzmanı olabilirsiniz ama bu, motor sporlarının en üst kategorisinde başarılı olacağınızı göstermez."

"Burada tutkuya ve gerçek bir adanmışlığa ihtiyacınız var. Takımdaki varlığınız gece gündüz hissedilmeli. Bunu etkili bir şekilde desteklemek için çok yetenekli bir politikacı olmanız gerekiyor. Güçlü olmanız ve her zaman size emanet edilen takımın, mümkün olduğunca kenetlenmiş olduğundan emin olmanız gerekiyor."

"Ferrari şu an hatalar yapıyor ancak bir zamanlar biz de hatalar yaptık, tıpkı Mercedes ve Red Bull Racing'in yaptığı ve yapmakta olduğu gibi. Ancak basın sadece Ferrari'yi bu şekilde takip ediyor. Konu Ferrari olunca hiçbir şeyin affı yok, çünkü o Ferrari."

"Mattia Binotto oldukça zeki, bu yüzden her zaman takımını savunuyor. Ekibi için ateşe atlıyor."

"Fakat hataların ele alınması ve düzeltilmesi gerekiyor. Binotto harika bir teknik direktör ama bir Ferrari takımını yönetmek için başka niteliklere de ihtiyacınız var."

Takımın yeni bir isme ihtiyacı olup olmadığı sorusuna Montezemolo, "Ben böyle bir şey söyleyemem. Ferrari, İtalya için tıpkı bir bayrak gibi ulusal bir sembol. 1993 yılında Jean Todt'u takıma davet etmeden önce, bunun hakkında uzun uzun düşündüm. Basında o zaman büyük tepki vardı."

"Ancak şimdi Ferrari için yeni bir aday seçmem gerekseydi, onu Formula 1'in dışında arardım."

"Yine de sadece Red Bull Racing ya da Mercedes'in yaptıklarına bakarak hareket edersek sorunu çözemeyiz. Takım adeta kendini yeniden keşfetmeli, gelişimine yeni dinamikler kazandırılmalı."

"Çok hızlı bir araç üretmeyi başardılar ancak şampiyonluğu tek başına kazanamazsınız çünkü bu bir takım sporu."