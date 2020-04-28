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Formula 1 / Son dakika

Montezemolo: "Ferrari, Vettel'i takımda tutmalı"

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Montezemolo: "Ferrari, Vettel'i takımda tutmalı"
Ekleyen:
, Editör
28 Nis 2020 18:03

Eski Ferrari bakanı Luca di Montezemolo, Ferrari'nin Sebastian Vettel'i takımda tutması gerektiğini düşünüyor.

Ferrari pilotu Sebastian Vettel'in sezon sonunda ne yapacağı bilinmezken, Ferrari'den gelen bir yıllık teklifi geri çevirdiği konuşuluyor.

Ferrari başkanı Luca di Montezemolo, Ferrari'nin dört kez dünya şampiyonu pilotu takımda tutmasının en mantıklı hamle olacağını düşünüyor.

Montezemolo, "Ben başkan olsaydım evet, sözleşmeyi uzatırdım çünkü Seb hâlâ çok hızlı. Çok fazla deneyimi var ve motivasyon sorunu yaşadığını sanmıyorum."

"Ayrıca varlığı, son derece yetenekli bir sürücü olan ve geçen yıl geçirdiği muhteşem sezonun ardından konumunu doğrulaması gereken Leclerc için de faydalı olacak. Tüm bunlardan ötürü üzerinde çok daha fazla baskı olacak."

"Ferrari'ye gelirsek... Benim Ferrari'mde Schumacher, Todt, Brawn, Byrne ve Domenicali vardı. Hepsi kendi alanlarının en iyisiydi. Bugünün Ferrari'sinde böyle bir şey görebiliyor musunuz?" dedi.

Montezemolo, olası sezon başlangıcı hakkında da konuştu.

"Yeni takvimde 8-10 yarış olabilir ama yine de değerli bir şampiyona olur. Tamamen benzersiz olması nedeniyle tarihi bir sezon olacak."

"Umarım motorları yeniden çalıştırmak mümkün olur. Ama sadece güvenlik garanti edilirse ve yarış seyircisiz şekilde gerçekleşirse bu olmalı. Aksi takdirde kısa süreli bir gösteri olmasından korkmuyorum."

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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