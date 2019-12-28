Montezemolo: "Ferrari sahip olduklarıyla şampiyonluk için savaşmalı"

Ferrari, son takımlar şampiyonluğunu 2008 yılında alırken, son pilotlar şampiyonluğunu 2007 yılında Kimi Raikkonen'le aldı.

Takım Montezemolo döneminin son yıllarında üç şampiyonluğu son yarışta kaybetti. 2008'de Felipe Massa, 2010 ve 2012 yılında ise Fernando Alonso son yarışta şampiyonluğu rakibine kaptırdı.

Sky Sport'a konuşan 72 yaşındaki Montezemolo, Ferrari'nin gelecek yıl şampiyon olabileceğine inanıyor.

"İlk test ve kış testlerinin geneline bakınca, Ferrari'nin daha iyi olacağını ve şampiyonluk için savaşabileceğini ummuştum. Ferrari birkaç yıldır şampiyonluk kazanamıyor ve bunun nedeni çok sayıda değişkene sahip olmalı. Ama geride kalan yıllarda hiçbir zaman şampiyonluk savaşını son yarışlara taşıyamadılar."

"Benim dönemimde son yarışında kaybedilen pek çok şampiyonluğumuz var. Ama en azından sonuna kadar kazanma şansımız vardı. Bunun bu yıl veya geride kalan yıllarda olmaması üzücü."

"Todt, Brawn, Domenicali ve Byrne'den oluşan bir takım oluşturmuştum. Şimdi Binotto var ve akıllı bir adım. Gelecek yıl Red Bull ve Honda'nın gelişmesini bekliyorum. Ama bence Ferrari son yarışa kadar kazanmak ve en azından savaşmak için gereken tüm unsurlara sahip."

Montezemolo, Charles Leclerc ve Sebastian Vettel hakkında da konuştu.

"Leclerc kazanabilen bir sürücü. Hatalarından ders çıkaran ve şampiyon olabilecek sert ve akıllı bir adam. Diğer tarafta Vettel sakin kalmalı ve araca güvenmeli. Takıma karşı açık olmalı."

"İkisi arasında tüm takımı olumsuz etkisi olan şeyler oldu. Sürücüler kendileri için yarışmadıklarını bilmeli ve bunu daha önce kendim Barrichello'ya da söyledim. Her ikisinin de istekli olması gerekiyor. Bu, Binotto ve takım içi büyük bir sorumluluk gerektiren hassas bir konu."

Çeviri: İnci Beğen