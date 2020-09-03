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Formula 1 / Son dakika

Montezemolo: "Ferrari yanlış şekilde yapılandırıldı"

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Montezemolo: "Ferrari yanlış şekilde yapılandırıldı"
Ekleyen:
, Editör

Ferrari'nin eski başkanı Luca di Montezemolo, Ferrari'nin 2014'ten bu yana çok yanlış kararlar aldığına inanıyor.

Ferrari, 2014'ten bu yana önemli sürücülerle yarışmasına rağmen bir türlü istediği şampiyonluğu kazanamadı.

Aynı dönemde takım yönetiminde ve teknik ekipte pek çok değişiklik yapıldı. Buna rağmen istenen başarı bir türlü gelmedi.

RTL'ye konuşan eski Ferrari başkanı Luca di Montezemolo,  takımın durum hakkında yorumlarda bulundu.

Montezemolo, “2014'te hibrit güç ünitesine geçiş bize çok pahalıya mal oldu. Bu projenin karmaşıklığını hafife aldık. İtalya'da, hibrit motorlarla ilgili hiç deneyim yoktu, oysa Almanya'da vardı."

"Ancak başka sorunlar da var. 2014'ten sonra Ferrari'yi yönetenlerin ne Formula 1 deneyimi vardı ne de kabiliyeti. Formula 1'de kazanmanın oldukça kolay olduğunu düşündüler."

"James Allison'ı takımdan göndermek bir hataydı, ancak en büyük hata, yol araçları bölümündeki insanları ana takıma getirmekti. Orada başarılı olabilirler ama Formula 1 tamamen farklı beceriler gerektiriyor."

"Enzo Ferrari her zaman daha iyi bir sürücü varsa onu getirmem gerektiğini söylerdi. Aynı şey mühendisler için de geçerli. Başarılı olmak için en iyilerle çalışmanız gerekir ve bu mühendislerin de ekip içinde yeni yetenekler yetiştirir." dedi.

Montezemolo, Sebastian Vettel'in ayrılığını doğru buluyor.

"Bu kararın doğru olduğunu düşünüyorum. Sebastian hiçbir zaman sorun çıkarmadı ve takımda iyi çalıştı. En rekabetçi araca sahip değildi, başkalarının kazanamayacağı yarışları kazandı".

"Ama Ferrari'nin Sebastian'la yollarını aşırma şeklini ve zamanlamasını sevmedim. Değişim hayatın bir parçası, sorun onu nasıl yapacağınız."

 
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Editör Kemal Şengül

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