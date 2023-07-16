Kayıt Ol
Önceki / Montoya: "Red Bull, Perez'i neden değişsin ki?"
Formula 1 / Britanya GP Haberler

Montezemolo, Aston Martin'in hissedarı oldu

Eski Ferrari CEO'su Luca Di Montezemolo, yakın arkadaşı Lawrence Stroll'ün başında olduğu Aston Martin'e yatırım yaptı.

Altay Gök
Ekleyen:
Luca di Montezemolo

Uzun süredir pek ortalarda görünmeyen Montezemolo, yaklaşık 40 yıllık Ferrari kariyerine 2014 yılında son noktayı koymak zorunda kalmıştı.

Ancak BusinessF1'in son haberine göre kendisini yeniden gridde görebiliriz, nitekim Montezemolo kısa süre önce Aston Martin'e 4 milyon dolarlık bir yatırımda bulunmuş vaziyette.

Habere göre Montezemolo'nun ana motivasyonu, Aston Martin'in marka değerinin Ferrari'yi yakalayabileceğini düşünmesi -ancak Aston Martin'in marka değeri 1 milyar dolar, Ferrari ise tam 35 milyar dolar!

Montezemolo ile Stroll arasındaki iş ilişkisi eskilere dayanıyor. Bir zamanlar Tommy Hilfiger'in baş hissedarı konumunda yer alan Stroll, o dönem hem oğlu Lance Stroll'ü Ferrari Sürücü Akademisi bünyesinde yetiştirmiş, hem de takımın sponsoru olmuştu.

2019'dan bu yana Aston Martin'in baş hissedarı konumunda yer alan Stroll, başta markanın ayrı bir takım olarak F1'e girmesi gibi projelere imza atmış olmasına rağmen markanın zarar etmesini engelleyemiyor.

paylaşım
yorumlar

Montoya: "Red Bull, Perez'i neden değişsin ki?"
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Marquez: "Çocukken odamda Rossi'nin posterleri asılıydı"

Marquez: "Çocukken odamda Rossi'nin posterleri asılıydı"

MotoGP
Kazakistan GP

Marquez: "Çocukken odamda Rossi'nin posterleri asılıydı" Marquez: "Çocukken odamda Rossi'nin posterleri asılıydı"

Brundle: "De Vries'e biraz daha zaman tanınmalıydı"

Brundle: "De Vries'e biraz daha zaman tanınmalıydı"

Formula 1
Britanya GP

Brundle: "De Vries'e biraz daha zaman tanınmalıydı" Brundle: "De Vries'e biraz daha zaman tanınmalıydı"

Norris: "Formula 1'de yarışmak benim için bir onur"

Norris: "Formula 1'de yarışmak benim için bir onur"

Formula 1
Britanya GP

Norris: "Formula 1'de yarışmak benim için bir onur" Norris: "Formula 1'de yarışmak benim için bir onur"

Son Haberler

Marquez: "Çocukken odamda Rossi'nin posterleri asılıydı"

Marquez: "Çocukken odamda Rossi'nin posterleri asılıydı"

MGP MotoGP
Kazakistan GP

Marquez: "Çocukken odamda Rossi'nin posterleri asılıydı" Marquez: "Çocukken odamda Rossi'nin posterleri asılıydı"

Piastri: "F1 takvimini yönetme konusunda duyarlı olmalıyız"

Piastri: "F1 takvimini yönetme konusunda duyarlı olmalıyız"

F1 Formula 1

Piastri: "F1 takvimini yönetme konusunda duyarlı olmalıyız" Piastri: "F1 takvimini yönetme konusunda duyarlı olmalıyız"

Ricciardo, AlphaTauri ile F1'e dönüş mücadelesinden 'korkmuyor'

Ricciardo, AlphaTauri ile F1'e dönüş mücadelesinden 'korkmuyor'

F1 Formula 1
Macaristan GP

Ricciardo, AlphaTauri ile F1'e dönüş mücadelesinden 'korkmuyor' Ricciardo, AlphaTauri ile F1'e dönüş mücadelesinden 'korkmuyor'

Hulkenberg: "Geçmişte Marko ile birtakım görüşmeler yapmıştık"

Hulkenberg: "Geçmişte Marko ile birtakım görüşmeler yapmıştık"

F1 Formula 1

Hulkenberg: "Geçmişte Marko ile birtakım görüşmeler yapmıştık" Hulkenberg: "Geçmişte Marko ile birtakım görüşmeler yapmıştık"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol