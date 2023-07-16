Montezemolo, Aston Martin'in hissedarı oldu
Eski Ferrari CEO'su Luca Di Montezemolo, yakın arkadaşı Lawrence Stroll'ün başında olduğu Aston Martin'e yatırım yaptı.
Uzun süredir pek ortalarda görünmeyen Montezemolo, yaklaşık 40 yıllık Ferrari kariyerine 2014 yılında son noktayı koymak zorunda kalmıştı.
Ancak BusinessF1'in son haberine göre kendisini yeniden gridde görebiliriz, nitekim Montezemolo kısa süre önce Aston Martin'e 4 milyon dolarlık bir yatırımda bulunmuş vaziyette.
Habere göre Montezemolo'nun ana motivasyonu, Aston Martin'in marka değerinin Ferrari'yi yakalayabileceğini düşünmesi -ancak Aston Martin'in marka değeri 1 milyar dolar, Ferrari ise tam 35 milyar dolar!
Montezemolo ile Stroll arasındaki iş ilişkisi eskilere dayanıyor. Bir zamanlar Tommy Hilfiger'in baş hissedarı konumunda yer alan Stroll, o dönem hem oğlu Lance Stroll'ü Ferrari Sürücü Akademisi bünyesinde yetiştirmiş, hem de takımın sponsoru olmuştu.
2019'dan bu yana Aston Martin'in baş hissedarı konumunda yer alan Stroll, başta markanın ayrı bir takım olarak F1'e girmesi gibi projelere imza atmış olmasına rağmen markanın zarar etmesini engelleyemiyor.
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