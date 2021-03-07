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Formula 1 / Son dakika

Montezemolo: "Altıncılık Ferrari için bir felaketti"

Ekleyen:
, Editör

Ferrari'nin eski başkanı Luca di Montzemolo, İtalyan ekibin 2020 sezonunu altıncı sırada bitirmesini bir "felaket" olarak yorumladı.

Montezemolo: "Altıncılık Ferrari için bir felaketti"

Ferrari, 2020 yılında tarihinin en kötü sezonlarından bir tanesini geçirdi ve sezonu altıncı sırada noktaladı.

Sport Bild ile konuşan Luca di Montezemolo, başta Ferrari'nin mevcut sorunları olmak üzere çeşitli konulara değindi.

Montezemolo sözlerine şöyle başladı: "Ferrari'nin geçen yıl takımlar şampiyonasında altıncı sırada yer alması tam bir felaketti. 1997'den 2012'ye kadar sezonu birinci veya ikinci sırada bitiriyorduk. Hatta birkaç kez şampiyonluğu son yarışta kaybettik. Üçüncü sırada olmak bile Ferrari için bir başarısızlık olarak kabul ediliyordu. Geçen yılın sonucu tam bir hayal kırıklığı."

"Geçmişte Ferrari'nin kusurlarını araştırır ve sorunların olduğu bölgelerdeki pozisyonlar için en iyi isimleri işe alırdık. Bu sorunlar aerodinamik, mekanik veya elektronik olabilirdi. Şu anda takım yanlış şekilde organize edilmiş durumda ve bunu bir yıl içinde değiştiremezsiniz. Şimdi her şeyden sorumlu olan tek bir kişi var, ama umarım yakında  kendi için bazı yardımcılar bulabilir."

"Vettel ve Leclerc yanlış zamanda takımda yer aldılar. Böyle bir araç Sebastian'a daha az uyuyordu, ancak çalışmaya devam etti ve takımla tartışmaya gitmedi."

"Bir zamanlar Ferrari'nin süper kahramanı Michael Schumacher'di. O, Ferrari tarihindeki en iyi sürücüydü. Michael her zaman takımdan kazanan olarak bahsederdi. Hiçbir zaman ilişkimizde gerginlik yaşamadık, aksine harika bir atmosfer ve harika bir takım ruhumuz vardı."

"Oğlu Mick'in Formula 2'de şampiyon olduğunu ve şimdi Haas F1'le Formula 1'e geçtiğini duyduğumda, ilk önce Michael'ı düşündüm. Umarım başarısını oğluyla paylaşabilir. Mick'in başarıları onu mutlu etmeli."

"Tabii ki, Schumacher soyadındaki bir adamdan çok şey bekliyorsunuz. Ancak güçlü bir soyada sahip olmak kazanmak için yeterli değil, bundan daha fazlasına ihtiyacı var."

"Mick'in ikinci seviye bir takımda yarışması ve baskı hissetmemesi iyi bir şey. Hemen podyumlar için savaşmak gibi bir amacı olmayacak. Haas F1'de öğrenecek, deneyim kazanacak ve ilerlemeye başlayacak."

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Editör Kemal Şengül

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