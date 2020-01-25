Monte Carlo Rallisi'ni izleyen Verstappen: "Gelecekte denemek isterim"

Max Verstappen, yeni jenerasyon Formula 1 pilotlarının en iyilerinden birisi olarak kabul görüyor ve perşembe günü itibariyle start alan Monte Carlo Rallisi'ni ziyaret etti.

2020 WRC sezonunun ilk ayağı kapsamında Monte Carlo'ya giden genç sürücü, burada Sebastien Loeb ve Sebastien Ogier gibi önemli isimlerle bir araya geldi.

Sürücülerle kısa konuşmalar yapan Verstappen, ardından araçları inceledi ve takımlarla görüştü.

Red Bull Formula 1 takımıyla olan anlaşmasını 2023 sonuna kadar uzatan genç sürücü, her zaman ralli araçlarının hayranı olduğunu ve gelecekte bu seriyi denemek istediğini söyledi.

Red Bull pilotu, "Sosyal medyadan WRC'yi her zaman takip ediyorum, kategorinin büyük bir hayranıyım."

"Kesinlikle bir gün bu arabalardan birini denemek istiyorum. Ne zaman olur bilmiyorum ancak bunu yapmayı çok isterim." dedi.

Mevcut Formula 1 gridinde WRC araçlarını test eden sadece Kimi Raikkonen ve Valtteri Bottas var.

Hatta Bottas bu yıl Arctic Lapland Rallisi'ne de katıldı.

Red Bull'un bu isteğe nasıl bir yanıt vereceği bilinmiyor ancak genç pilotun motosiklet testi yapma fikrini geri çevirmişlerdi.