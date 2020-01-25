Monte Carlo Rallisi'ni izleyen Verstappen: "Gelecekte denemek isterim"
Monte Carlo Rallisi'ni ziyaret eden Max Verstappen, gelecekte ralli aracını test etmek istediğini söyledi.
Max Verstappen, yeni jenerasyon Formula 1 pilotlarının en iyilerinden birisi olarak kabul görüyor ve perşembe günü itibariyle start alan Monte Carlo Rallisi'ni ziyaret etti.
2020 WRC sezonunun ilk ayağı kapsamında Monte Carlo'ya giden genç sürücü, burada Sebastien Loeb ve Sebastien Ogier gibi önemli isimlerle bir araya geldi.
Sürücülerle kısa konuşmalar yapan Verstappen, ardından araçları inceledi ve takımlarla görüştü.
Red Bull Formula 1 takımıyla olan anlaşmasını 2023 sonuna kadar uzatan genç sürücü, her zaman ralli araçlarının hayranı olduğunu ve gelecekte bu seriyi denemek istediğini söyledi.
Red Bull pilotu, "Sosyal medyadan WRC'yi her zaman takip ediyorum, kategorinin büyük bir hayranıyım."
"Kesinlikle bir gün bu arabalardan birini denemek istiyorum. Ne zaman olur bilmiyorum ancak bunu yapmayı çok isterim." dedi.
Mevcut Formula 1 gridinde WRC araçlarını test eden sadece Kimi Raikkonen ve Valtteri Bottas var.
Hatta Bottas bu yıl Arctic Lapland Rallisi'ne de katıldı.
Red Bull'un bu isteğe nasıl bir yanıt vereceği bilinmiyor ancak genç pilotun motosiklet testi yapma fikrini geri çevirmişlerdi.
Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC
Fotoğraf: Toyota Racing
Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC
Fotoğraf: Toyota Racing
Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC
Fotoğraf: Toyota Racing
Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC
Fotoğraf: Toyota Racing
Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC
Fotoğraf: Toyota Racing
Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
Fotoğraf: Helena El Mokni / Hyundai Motorsport
Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
Fotoğraf: Helena El Mokni / Hyundai Motorsport
Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
Fotoğraf: Helena El Mokni / Hyundai Motorsport
Adrien Fourmaux, Renaud Jamoul, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta R5
Fotoğraf: M-Sport M-Sport
Esapekka Lappi, Janne Ferm, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC
Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images
Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images
Mads Østberg, Torstein Eriksen, PH Sport Citroen C3 R5
Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images
Rhys Yates, James Morgan, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta R5
Fotoğraf: M-Sport M-Sport
Esapekka Lappi, Janne Ferm, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC
Fotoğraf: M-Sport M-Sport
Esapekka Lappi, Janne Ferm, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC
Fotoğraf: M-Sport M-Sport
Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC
Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Marco Congiu
Monte Carlo Rallisi'ni izleyen Verstappen: "Gelecekte denemek isterim"
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