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Formula 1 / Son dakika

Monte Carlo Rallisi'ni izleyen Verstappen: "Gelecekte denemek isterim"

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Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
25 Oca 2020 09:40

Monte Carlo Rallisi'ni ziyaret eden Max Verstappen, gelecekte ralli aracını test etmek istediğini söyledi.

Max Verstappen, yeni jenerasyon Formula 1 pilotlarının en iyilerinden birisi olarak kabul görüyor ve perşembe günü itibariyle start alan Monte Carlo Rallisi'ni ziyaret etti.

2020 WRC sezonunun ilk ayağı kapsamında Monte Carlo'ya giden genç sürücü, burada Sebastien Loeb ve Sebastien Ogier gibi önemli isimlerle bir araya geldi.

Sürücülerle kısa konuşmalar yapan Verstappen, ardından araçları inceledi ve takımlarla görüştü.

Red Bull Formula 1 takımıyla olan anlaşmasını 2023 sonuna kadar uzatan genç sürücü, her zaman ralli araçlarının hayranı olduğunu ve gelecekte bu seriyi denemek istediğini söyledi.

Red Bull pilotu, "Sosyal medyadan WRC'yi her zaman takip ediyorum, kategorinin büyük bir hayranıyım."

"Kesinlikle bir gün bu arabalardan birini denemek istiyorum. Ne zaman olur bilmiyorum ancak bunu yapmayı çok isterim." dedi.

Mevcut Formula 1 gridinde WRC araçlarını test eden sadece Kimi Raikkonen ve Valtteri Bottas var.

Hatta Bottas bu yıl Arctic Lapland Rallisi'ne de katıldı.

Red Bull'un bu isteğe nasıl bir yanıt vereceği bilinmiyor ancak genç pilotun motosiklet testi yapma fikrini geri çevirmişlerdi.

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Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC
1/16

Fotoğraf: Toyota Racing

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC
2/16

Fotoğraf: Toyota Racing

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC
3/16

Fotoğraf: Toyota Racing

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC
4/16

Fotoğraf: Toyota Racing

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC
5/16

Fotoğraf: Toyota Racing

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
6/16

Fotoğraf: Helena El Mokni / Hyundai Motorsport

Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
7/16

Fotoğraf: Helena El Mokni / Hyundai Motorsport

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
8/16

Fotoğraf: Helena El Mokni / Hyundai Motorsport

Adrien Fourmaux, Renaud Jamoul, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta R5

Adrien Fourmaux, Renaud Jamoul, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta R5
9/16

Fotoğraf: M-Sport M-Sport

Esapekka Lappi, Janne Ferm, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC

Esapekka Lappi, Janne Ferm, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC
10/16

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
11/16

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Mads Østberg, Torstein Eriksen, PH Sport Citroen C3 R5

Mads Østberg, Torstein Eriksen, PH Sport Citroen C3 R5
12/16

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Rhys Yates, James Morgan, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta R5

Rhys Yates, James Morgan, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta R5
13/16

Fotoğraf: M-Sport M-Sport

Esapekka Lappi, Janne Ferm, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC

Esapekka Lappi, Janne Ferm, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC
14/16

Fotoğraf: M-Sport M-Sport

Esapekka Lappi, Janne Ferm, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC

Esapekka Lappi, Janne Ferm, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC
15/16

Fotoğraf: M-Sport M-Sport

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC
16/16

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Marco Congiu

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
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