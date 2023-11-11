Montagny: "Elliott, Schumacher ile beraber Alpine'e gidebilir"

Bu ayın başlarında Mike Elliott'un Mercedes'ten ayrıldığı açıklanırken, bu durum pek çok kişiyi şaşırttı.

Elliott, Brackley merkezli ekipte uzun yıllar geçirdi ve aerodinami konusunda önde gelen uzmanlardan biriydi.

Buradaki kilit nokta, ayrılık kararını alan tarafın Mercedes değil, Elliott olmasıydı.

Bu konuda farklı görüşler ortaya atılıyor ve bunlardan biri, Canal +'ın yorumcusu ve eski F1 pilotu Frank Montagny'e aitti.

Montagny, Elliott'un gelecekte Alpine'e geçebileceğini, bunu da Mick Schumacher ile yapabileceğini düşünüyor.

Montagny, "Toto Wolff'un Schumacher'in bir yarış koltuğuna oturmasını çok istediğini biliyoruz."

"Ayrıca Mick'in teorik olarak dayanıklılık yarışlarında Alpine için yarışabileceğini de biliyoruz."

"İçimden bir ses Mercedes ve Alpine arasında bir anlaşma olacağını söylüyor. Elliott'un Schumacher ile birlikte Alpine'e geçeceğini tahmin ediyorum." dedi.

Schumacher, geçtiğimiz haftalarda Alpine'in yeni hiper aracı A424'ü test etmiş ve iki taraf da testten mutlu ayrılmıştı.

Alman pilot aynı zamanda Mercedes'in yedek pilotluğunu yapıyor ve gelecek yıl Alpine'e geçtiği takdirde bu anlaşmanın nasıl şekilleneceği merak konusu.