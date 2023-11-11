Montagny: "Elliott, Schumacher ile beraber Alpine'e gidebilir"
Eski F1 pilotu Franck Montagny'e göre Mercedes'ten ayrılan Mike Elliott, Mick Schumacher ile birlikte Alpine'e geçebilir.
Bu ayın başlarında Mike Elliott'un Mercedes'ten ayrıldığı açıklanırken, bu durum pek çok kişiyi şaşırttı.
Elliott, Brackley merkezli ekipte uzun yıllar geçirdi ve aerodinami konusunda önde gelen uzmanlardan biriydi.
Buradaki kilit nokta, ayrılık kararını alan tarafın Mercedes değil, Elliott olmasıydı.
Bu konuda farklı görüşler ortaya atılıyor ve bunlardan biri, Canal +'ın yorumcusu ve eski F1 pilotu Frank Montagny'e aitti.
Montagny, Elliott'un gelecekte Alpine'e geçebileceğini, bunu da Mick Schumacher ile yapabileceğini düşünüyor.
Montagny, "Toto Wolff'un Schumacher'in bir yarış koltuğuna oturmasını çok istediğini biliyoruz."
"Ayrıca Mick'in teorik olarak dayanıklılık yarışlarında Alpine için yarışabileceğini de biliyoruz."
"İçimden bir ses Mercedes ve Alpine arasında bir anlaşma olacağını söylüyor. Elliott'un Schumacher ile birlikte Alpine'e geçeceğini tahmin ediyorum." dedi.
Schumacher, geçtiğimiz haftalarda Alpine'in yeni hiper aracı A424'ü test etmiş ve iki taraf da testten mutlu ayrılmıştı.
Alman pilot aynı zamanda Mercedes'in yedek pilotluğunu yapıyor ve gelecek yıl Alpine'e geçtiği takdirde bu anlaşmanın nasıl şekilleneceği merak konusu.
Fotoğraf: JEP / Motorsport Images
Franck Montagny, Renault Sport F1 Team F1
Son Haberler
F1, Vegas Sphere'i nasıl kullanacak?
F1, Vegas Sphere'i nasıl kullanacak? F1, Vegas Sphere'i nasıl kullanacak?
Windsor: "Perez'in koltuğu için ideal aday Bottas"
Windsor: "Perez'in koltuğu için ideal aday Bottas" Windsor: "Perez'in koltuğu için ideal aday Bottas"
Ralf: "Hulkenberg, Haas'tan ayrılmanın yolunu arıyor olmalı"
Ralf: "Hulkenberg, Haas'tan ayrılmanın yolunu arıyor olmalı" Ralf: "Hulkenberg, Haas'tan ayrılmanın yolunu arıyor olmalı"
Verstappen: "İnsanlar sporu domine edenleri yeterince takdir etmiyor"
Verstappen: "İnsanlar sporu domine edenleri yeterince takdir etmiyor" Verstappen: "İnsanlar sporu domine edenleri yeterince takdir etmiyor"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar