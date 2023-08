Montagny, Alpine'den ayrılan Permane hakkında: "Fransız pilotlara tahammül edemiyordu"

Alpine, Belçika Grand Prix'sinin yapıldığı hafta sonunda takım patronu Szafnauer ve sportif direktör Permane'nin Enstone takımındaki son günleri olacağını açıkladı.

Ayrıca Pat Fry da Williams'ta aynı görevi üstlenmek üzere Alpine'deki teknik şef görevinden ayrılacağını açıkladı.

Permane, Benetton günlerine kadar uzanan otuz yılı aşkın bir süredir takımla birlikte çalıştığı düşünüldüğünde, belki de F1 padoğunda en fazla şaşkınlığa neden olan kayıp oldu.

Ancak 2003-2005 yılları arasında Renault ile test pilotu olarak çalışmış olan ve Super Aguri'de yedi kez yer alan Montagny, Permane ile ilgili olumsuz bir tablo çizdi.

Montagny bir sosyal medya videosunda, "Bence Permane, Szafnauer ve diğerlerinin kovulmuş olması açıkçası işe yaramaz olmalarından kaynaklanıyor."

"2003 yılında Renault'dayken Permane ile birlikteydim. Renault onu yarış takımından gönderdi çünkü ona daha fazla dayanamadı ve test takımına aldı."

"Test takımına döndüğünde de herkesi yordu. Bence yapılması gereken doğru şey buydu, Bruno Famin'i kutluyorum. [Alpine motor sporları başkan yardımcısı]"

Pierre Gasly, Alpine F1 Team, Esteban Ocon, Alpine F1 Team, is interviewed in the fanzone

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images