Montagny, Alpine'den ayrılan Permane hakkında: "Fransız pilotlara tahammül edemiyordu"
Renault'nun eski test pilotu Franck Montagny, Alpine'in Otmar Szafnauer ve Alan Permane'i işten çıkarma kararını destekleyerek, Permane'in takım için yorucu bir figür olduğunu ve Fransız pilot karşıtı olduğunu söyledi.
Alpine, Belçika Grand Prix'sinin yapıldığı hafta sonunda takım patronu Szafnauer ve sportif direktör Permane'nin Enstone takımındaki son günleri olacağını açıkladı.
Ayrıca Pat Fry da Williams'ta aynı görevi üstlenmek üzere Alpine'deki teknik şef görevinden ayrılacağını açıkladı.
Permane, Benetton günlerine kadar uzanan otuz yılı aşkın bir süredir takımla birlikte çalıştığı düşünüldüğünde, belki de F1 padoğunda en fazla şaşkınlığa neden olan kayıp oldu.
Ancak 2003-2005 yılları arasında Renault ile test pilotu olarak çalışmış olan ve Super Aguri'de yedi kez yer alan Montagny, Permane ile ilgili olumsuz bir tablo çizdi.
Montagny bir sosyal medya videosunda, "Bence Permane, Szafnauer ve diğerlerinin kovulmuş olması açıkçası işe yaramaz olmalarından kaynaklanıyor."
"2003 yılında Renault'dayken Permane ile birlikteydim. Renault onu yarış takımından gönderdi çünkü ona daha fazla dayanamadı ve test takımına aldı."
"Test takımına döndüğünde de herkesi yordu. Bence yapılması gereken doğru şey buydu, Bruno Famin'i kutluyorum. [Alpine motor sporları başkan yardımcısı]"
Pierre Gasly, Alpine F1 Team, Esteban Ocon, Alpine F1 Team, is interviewed in the fanzone
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Ayrıca Montagny, Esteban Ocon'un takımın bu sezonki tek podyum derecesini elde ettiği ve Pierre Gasly'nin çizgiyi yedinci olarak geçtiği 2023 Monaco Grand Prix'sine de dikkat çekti.
Permane, Alpine'in Renault güç ünitesinden daha iyi bir motora ve daha iyi pilotlara sahip olması halinde çifte podyum elde edebileceğini iddia etmiş, Montagny ise Permane'nin Fransız pilotlardan hoşlanmadığını öne sürmüştü.
Montagny, "Permane'in yakın zamanda, iyi bir motorları ve başka pilotları olsaydı Monako'da çifte podyum elde edeceklerini söylediğini hatırlatmak istiyorum."
"Permane, Fransız pilotlara tahammül edemiyordu."
"Alpine'in son beş yıldaki sonuçlarına bakarsanız, Alpine, Renault, Lotus; hangisini isterseniz. Hepsi aynı."
"Her zaman, 'üst sıralara çıkmaya çalışacağız, puan kazanmaya çalışacağız' diyorlar ancak aracın performansı beş yıldır aynı. Hiçbir şey değişmiyor, gelişmiyor, çalışmıyor." dedi.
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