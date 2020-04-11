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Formula 1 / Son dakika

Monster, Hamilton'ın maaşını karşılayabilir

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Monster, Hamilton'ın maaşını karşılayabilir
Ekleyen:
, Editör
11 Nis 2020 09:36

Fransız basınına göre Monster Energy, Mercedes'le yeni bir anlaşma imzalaması halinde Lewis Hamilton'ın maaşının büyük bir kısmını karşılayabilir.

Koronavirüsün etkileri nedeniyle Formula 1 gündemi büyük oranda değişirken, pilotların büyük kısmının sözleşmesi 2020 sonunda bitecek.

Bu isimler arasında Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz ve Lando Norris gibi isimler de yer alıyor.

Max Verstappen ve Charles Leclerc, sezon öncesi testlerinden önce mevcut takımlarıyla olan anlaşmalarını uzun vadeli olarak uzattılar.

Bu yüzden şimdi gözler bu isimlerin neler yapacağına çevrilmiş durumda.

Mercedes pilotu Hamilton'ın adı Ferrari ile anılıyor ancak yeni kuralların 2022'ye ertelenmesinin ardından Hamilton'ın en az bir yıl daha takımda kalması bekleniyor.

Mercedes, Hamilton'ın takımda kalmasını istese de İngiliz pilotun astronomik maaşı, Daimler Grubu'nun yeni başkanı Ola Kallenius'un rahatsız olmasına neden oluyor.

Ayrıca mevcut koronavirüs kriziyle de uğraşmaları gerekiyor.

L'Equipe, tüm bunlardan ötürü Mercedes'in, Ferrari'nin Fernando Alonso'ya yaptığına benzer şekilde, Hamilton'ın maaşını bir başka sponsora ödetebileceğini iddia etti.

Bu sponsorun da Hamilton'la yakın bağları bulunan Monster Energy olacağına yer verildi.

Bu anlaşmayla Monster Energy, Mercedes'in önemli sponsorlarından birisi haline gelecek.

Yine de Hamilton'ın kararının Toto Wolff'a bağlı olacağı düşünülüyor.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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