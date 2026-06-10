Monster Energy, Norris'in 2025 şampiyonluğuna özel kutu tasarımını yeniledi
Monster Energy, Lando Norris’in 2025 Formula 1 dünya şampiyonluğunu taçlandırmak adına sınırlı sayıda üretilen altın renkli kutularını piyasaya sürüyor.
Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images
Formula 1’de geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayarak dünya şampiyonluğuna ulaşan Lando Norris’in başarısı, sponsoru Monster Energy tarafından çok özel bir tasarımla kutlanıyor.
Toplam marka değeri 880 milyon sterlini aşan ve İngiltere enerji içeceği pazarındaki büyümenin lider markası olan Monster, Britanyalı pilotun şampiyonluğuna ithafen "Monster Energy Lando Norris Zero Sugar" serisini göz alıcı metalik altın rengiyle yeniledi.
Haziran ayının sonundan itibaren ülke genelinde raflardaki yerini alacak olan bu özel seri, Silverstone’da gerçekleştirilecek Britanya Grand Prix'si öncesinde hem Monster içeceği sevenlerin hem de Formula 1 tutkunlarının koleksiyonuna ekleyebileceği bir parça olarak tasarlandı. Lansman süreci, dijital platformlar ve mağaza içi görsel materyallerle de güçlü bir şekilde desteklenecek.
Yeni ürünün pazardaki potansiyelini değerlendiren Coca-Cola Europacific Partners İngiltere Ticari Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rob Yeomans, yenilenen tasarımla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Monster Energy, motor sporlarının kültürü ve ruhuyla her zaman çok sıkı bir bağ kurmuştur.”
“Sınırlı sayıda üretilen bu altın kutu, pistteki o büyük heyecanı doğrudan market dolaplarına taşımanın harika bir yolu.”
“Hem işletmelerin Lando Norris ve Formula 1'in yarattığı bu muazzam atmosferden faydalanmasını sağlayacağız hem de tüketicilere bu özel ürünü tercih etmeleri için harika bir neden sunacağız.”
“Raflarda sadece üç ay kalacağı için, bu koleksiyonluk altın kutunun kısa sürede yoğun bir ilgiyle karşılaşacağını öngörüyoruz.”
“Enerji içeceği tüketicilerinin %67'sinin ürünleri soğuk olarak satın almayı tercih ettiği düşünüldüğünde, işletmelerin stoklarını erkenden yapmaları ve bu heyecan sürerken ürünü dolaplarda en görünür noktalara yerleştirmeleri büyük kazanç sağlayacaktır."
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Iwasa, Barselona GP'nin ilk antrenman seansında Red Bull direksiyonuna geçecek
Wolff: “Barselona, aracı her bakımdan sınayan bir pist”
Hamilton: “Viraj çıkışlarında Mercedes ile aramızda gece ve gündüz kadar fark vardı”
Newey: “Padoktan uzak kaldığım dönemde güncellemeler üzerinde çalıştım”
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar