Monster Energy, Norris'in 2025 şampiyonluğuna özel kutu tasarımını yeniledi

Formula 1’de geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayarak dünya şampiyonluğuna ulaşan Lando Norris’in başarısı, sponsoru Monster Energy tarafından çok özel bir tasarımla kutlanıyor.

Toplam marka değeri 880 milyon sterlini aşan ve İngiltere enerji içeceği pazarındaki büyümenin lider markası olan Monster, Britanyalı pilotun şampiyonluğuna ithafen "Monster Energy Lando Norris Zero Sugar" serisini göz alıcı metalik altın rengiyle yeniledi.

Haziran ayının sonundan itibaren ülke genelinde raflardaki yerini alacak olan bu özel seri, Silverstone’da gerçekleştirilecek Britanya Grand Prix'si öncesinde hem Monster içeceği sevenlerin hem de Formula 1 tutkunlarının koleksiyonuna ekleyebileceği bir parça olarak tasarlandı. Lansman süreci, dijital platformlar ve mağaza içi görsel materyallerle de güçlü bir şekilde desteklenecek.

Yeni ürünün pazardaki potansiyelini değerlendiren Coca-Cola Europacific Partners İngiltere Ticari Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rob Yeomans, yenilenen tasarımla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Monster Energy, motor sporlarının kültürü ve ruhuyla her zaman çok sıkı bir bağ kurmuştur.”

“Sınırlı sayıda üretilen bu altın kutu, pistteki o büyük heyecanı doğrudan market dolaplarına taşımanın harika bir yolu.”

“Hem işletmelerin Lando Norris ve Formula 1'in yarattığı bu muazzam atmosferden faydalanmasını sağlayacağız hem de tüketicilere bu özel ürünü tercih etmeleri için harika bir neden sunacağız.”

“Raflarda sadece üç ay kalacağı için, bu koleksiyonluk altın kutunun kısa sürede yoğun bir ilgiyle karşılaşacağını öngörüyoruz.”

“Enerji içeceği tüketicilerinin %67'sinin ürünleri soğuk olarak satın almayı tercih ettiği düşünüldüğünde, işletmelerin stoklarını erkenden yapmaları ve bu heyecan sürerken ürünü dolaplarda en görünür noktalara yerleştirmeleri büyük kazanç sağlayacaktır."