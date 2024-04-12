Monger: "Marko, Tsunoda konusunda yanıldı"
Red Bull sürücü programı şefi Helmut Marko, bir sürücünün yeteneğini değerlendirmek konusunda çoğu zaman yanılmazken; Channel 4 yorumcusu Billy Monger, Yuki Tsunoda'nın onu haksız çıkardığını düşünüyor.
Mark Sutton / Motorsport Images
Tsunoda, Red Bull'un o zamanlar AlphaTauri olarak bilinen ikinci takımıyla ilk çıkışını 2021 yılında yaptı, ancak Red Bull'un güç ünitesi tedarikçisi Honda'nın koltuğa oturmasında önemli bir rol oynaması nedeniyle, diğer Red Bull Junior Team mezunlarının seviyesinde olmadığı algısıyla mücadele etmek zorunda kaldı.
O zamandan bu yana Red Bull'un takımındaki sürücüleri değiştirme şansı oldu, ancak Tsunoda hiçbir zaman ciddi bir aday olarak görülmedi.
Max Verstappen, Sebastian Vettel, Carlos Sainz ve Daniel Ricciardo gibi isimler Marko'nun yetenekleri keşfetme becerisinin parlak örnekleriyken, Tsunoda'nın 2024'e iyi bir performansla başlayarak nihayet Marko'nun övgüsünü kazanmasıyla birlikte eski İngiliz pilot Monger, Tsunoda'nın Marko için 'gözden kaçan bir pilot' olduğu öne sürdü.
Monger, "Dr. Marko normalde her şeyi doğru yapar ama Yuki konusunda biraz yanılmış gibi görünüyor."
"Yuki'nin F1'e ayak uydurması biraz zaman aldı, ama şu anda kesinlikle alıştı ve harika bir iş çıkarıyor." dedi.
Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Yuki Tsunoda, RB F1 Team
Fotoğraf: Shameem Fahath
Tsunoda'nın 2024'te beklenmedik bir şekilde gölgede bıraktığı takım arkadaşı Ricciardo, önümüzdeki yarışlarda kendini geliştiremezse koltuğunu kaybetme riskiyle karşı karşıyayken; Tsunoda kendisini 2025 Red Bull koltuğu için bir seçenek haline getirdi.
Ancak Tsunoda, sezona yaptığı güçlü başlangıçla sadece Red Bull'u etkilemeyi ummadığını açıkça ortaya koydu.
Channel 4'e konuşan Tsunoda, "Dürüst olmak gerekirse, Red Bull hangi sürücüleri istediğine kendi karar verecek."
"Uzun zamandan beri Red Bull ailesindeydim ve hep bunu hedefliyordum, dolayısıyla Red Bull pilotu olabilirsem bu harika olur."
"Ama aynı zamanda performansımı, değerimi ve ne kadar iyi olduğumu diğer takımlara da göstererek onların da ilgisini çekmeyi deneyebilirim." dedi.
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