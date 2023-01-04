MoneyGram Haas, yeni logosunu tanıttı
Yeni sezonda MoneyGram'ın isim sponsorluğu altında yarışacak Haas, yeni logosunu bugün tanıttı.
Finansal hizmet kuruluşu olan MoneyGram, 2023 ve sonrası için Haas ile isim sponsorluğu anlaşması imzalamıştı.
Finansal anlamda büyük bir potansiyele sahip olan bu anlaşma kapsamında takımın ismi yeni sezonda değişecekti.
Bugün itibariyle takımın tüm sosyal medya hesapları ve internet sitesinde takım ismi MoneyGram Haas F1 Team olarak değiştirildi.
Ayrıca Haas, yeni sezonda kullanacağı logoyu da sosyal medya aracılığıyla tanıttı.
Takım Patronu Guenther Steiner, "Ocak'a geldiğimiz ve artık resmi olarak MoneyGram Haas F1 Team anılacağımız için çok mutluyuz."
"Ekim ayındaki Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde MoneyGram'ın bizimle ortaklık kurduğunu duyurduğumuzda, bizim için yeni bir yıl, yeni bir logo ve yeni bir isim olduğu için, sabırsızlıkla beklediğimiz andı."
"Önümüzde renk düzeninin tanıtılacağı heyecan verici bir kaç hafta var ve ardından bu yılki araç olan VF-23 tanıtılacak."
"Sonrasında sezon öncesi testlerine katılacağız ve sezon Bahreyn'de ciddi şekilde başlayacak."
"MoneyGram Haas F1 Team'deki herkes, Kevin Magnussen ve Nico Hülkenberg'den oluşan yeni sürücü kadromuzla hareket geçmek için can atıyor."
"Başlamak için sabırsızlanıyoruz! MoneyGram Haas F1 Team kulağa hoş geliyor!” dedi.
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