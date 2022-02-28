Monchaux: "Sorunları sezon öncesinde yaşamamız pozitif bir durum"

Sözlerine yeni aracı değerlendirerek başlayan Monchaux, "Formula 1'deki 20 yıllık süreçte teknik düzenlemelerde hiç bu kadar büyük çaplı değişiklikler olduğunu hatırlamıyorum ve bundan ötürü yeni bir araç üretmek adına herkesin muazzam miktarda çaba göstermesi gerekiyordu. Bu yüzden C42'yi pistte görmek bizi daha da gururlandırıyor."

"Takımların araçları birbirinden çok farklı. Bu hem şaşırtıcı hem de değil. Ön ve arka kanat gibi alanlarda düzenlemeler çok katı, ancak aracın gövde kısmının görünüşüne bakarsak, kuralların farklı şekilde yorumlanması bizi şaşırtmadı."

"Rakiplerimizin çözümlerini görmek ilginç geliyor ve tabii ki en ilginç çözümlerin ayrıntılı olarak analiz edilmesi gerekecek." dedi.

Monchaux, takımın Bahreyn testiyle beraber bu sorunları ardında bırakmasını bekliyor.

Bahreyn'deki testlerden önce yüksek hızlardaki dalgalanma sorununun çözülüp çözülemeyeceği sorulduğunda Monchaux, "Açıkçası geleceği göremem. C42'yi geliştirirken özellikle yeni araçların artan ağırlığı nedeniyle oldukça ekstrem çözümler denedik."

"Hâlâ çözülmesi gereken bir dizi sorun var, ancak bunu yapabileceğimizden hiç şüphem yok. Örneğin testin üçüncü gününde yaşadığımız küçük bir mekanik sorun bizi olumsuz etkiledi ama böyle şeylerin sezon içerisinde olması yerine şimdi olmasını tercih ederim. Testler bu yüzden var."

"Tabii ki daha fazla kilometre tamamlamamızı isterdim ama artık hiçbir şeyi değiştiremeyiz. Fabrikaya geri döndük ve birkaç problemi düzeltmek için yaklaşık bir buçuk haftamız var. Bu sayede testlerin ikinci kısmı çok daha yumuşak geçmeli, öyle olacağına da eminim."

"Bu arada Cuma günü meydana gelen sorunun, dalgalanma problemiyle hiçbir ilgisi yoktu. Diğer tüm takımlar gibi bizim de bazı tavizler vermemiz gerekse de, bunu azaltmanın bir yolunu zaten bulduk. Tabii ki bunu yaparken en uygun ayarlardan sapmak zorunda kaldık ve bu da hızı olumsuz etkiledi."

"Bu nedenle, şimdi bu sorunu çözmenin bir yolunu bulmak için her türlü çabayı gösteriyoruz. Aynı zamanda en uygun olduğunu düşündüğümüz ayarlara geri dönmeye çalışıyoruz. Umarım ikinci testin başından itibaren başarılı oluruz.” dedi.