Monchaux: "Sene boyunca güncelleme yapmaya devam edeceğiz"

2020'nin başı itibariyle takımlar, 2021 için yürürlüğe girecek olan yeni teknik kurallara hazırlık yapmaya başlamışlardı. Ancak etkisini gösteren COVID-19 pandemisinin ertelediği sezon başlangıcı ve ekonomik sorunlar nedeniyle bu teknik kurallar, 2022'ye ertelendi.

Alfa Romeo teknik direktörü Monchaux, takımının tüm bu koşullar altında neler yaptığı hakkında şunları söyledi: "Aslında düşündüğümüzde bu konu, bizi pek de fazla etkilemedi."

"Geçtiğimiz sene Avustralya Grand Prix'sinin iptalinin ardından spor geçici olarak durduruldu, ki bu durum tam da 2021 aracı üzerinde çalışmaya başlayacağımız sırada gerçekleşmişti."

"Geri döndüğümüzde ise kural değişikliklerini bilerek yola devam ettik: 2020 aracının gelişimine konsantre olabildik, ki bunun büyük bir kısmı da 2021'e transfer edilebilecekti, böylece durumdan pek de fazla etkilenmemiş olduk."

"Yeni sezon için olan planlarımızda ise, yeni araçtaki beklentilerimizle gerçek verilerin uyumunu görmek için piste çıkmak var. C41 ile neler başarabileceğimiz konusunda net bir kararı alabileceğimiz tek an piste çıktığımız an olacaktır."

"Sürücülerimizi dinleyecek olmak, yeni aracın sürülebilitesi ve araçtaki özgüvenleri hakkında onlardan geri bildirim alabilmek çok büyük bir önem taşıyor."

"Sezon içi olan gelişime baktığımızda ise, sene boyunca güncelleme yapmayı planlıyoruz, ancak normal bir sezona göre daha az güncelleme yapacağız, çünkü gelecek sezon itibariyle yeni teknik kurallara geçiş yapacağız."

"Şu anda odak noktamız 2022, ki aslında bir devrim niteliği taşıyor olacak: tamamen yeni bir araca sahip olacağız ve bu da ileri girmek için, gridin ön kısmına yaklaşmak için büyük bir önem taşıyor olacak."

"Bu sene boyunca 2022 aracına gelişim önceliği tanıyacak olmamız bir sır değil. 2021 aracına ne kadar az şey koyarsak, 2022 aracına o kadar fazla şey koyarız, özellikle bütçe sınırının geldiği gerçeğini de göz önüne alırsak."

Alfa Romeo 2019 yılında, 2018'deki pilotları Charles Leclerc ve Marcus Ericsson ile yollarını ayırdıktan sonra, Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi ile anlaşmıştı.

Raikkonen ve Giovinazzi ikilisi, Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas'ın ardından, en deneyimli ikili olarak göze çarpıyor.

2017 yılında bir araya gelen ve Alman takımda altıncı sezonlarına adım atacak olan Hamilton ve Bottas'ın ardından üst üste en çok birlikte sezon geçiren ikili, üçüncü sezonlarına geçiş yapacak olan Raikkonen ve Giovinazzi ikilisi olacak.

Monchaux'ya göre Raikkonen ve Giovinazzi'nin takımda uzun dönemli olmaları, İsviçreli takıma büyük bir fırsat sağlayacak.

Fransız-Alman teknik direktörün açıklamaları şu şekilde: "Önemli olan bir etken şu ki, en baştan itibaren sürücülerinizin neleri sevip neleri sevmediklerini kesin olarak biliyorsunuz."

"2021 aracı, geçtiğimiz senenin aracıyla oldukça benzer gelişime sahip, buna ek olarak Kimi ve Antonio'nun neler istediklerini bilerek, araçta beğenmedikleri etkenleri ortaya çıkarmaya odaklandık."

"Eğer tamamen yeni bir sürücümüz olsaydı, hatta belki de farklı bir sürüş stiline sahip olan bir sürücü olsaydı, bu durum bize ekstra bir sorun yaratırdı - özellikle elimizde olan kısıtlı test zamanı göz önüne alındığında."

"Sürücü tarafında netlik olması, mühendislerimizin sürücülere direksiyonda özgüvenli olmaları konusunda doğru alanları yaratmasına ve araçtan maksimumu çıkarmaya yardımcı oluyor."