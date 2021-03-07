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Formula 1 / Son dakika

Monchaux: "Jetonlarımızı nasıl kullanacağımızı düşünmek, bizim için egzersiz oldu"

Ekleyen:
, Editör

Alfa Romeo'nun 2021 F1 aracı C41'in tanıtımı dün yapıldı. Tanıtımda konuşan takım patronu Frederic Vasseur ve Jan Monchaux, yeni araçtaki değişikliklerden ve takımın 2022 hedeflerinden bahsettiler.

Monchaux: "Jetonlarımızı nasıl kullanacağımızı düşünmek, bizim için egzersiz oldu"

Öncelikle takım patronu Frederic Vasseur, takımın 2021 hedefleri hakkında konuştu.

Vasseur, "Bir yarış takımı için en önemli şeyin her zaman gelişme göstermeye çalışmak olduğunu düşünüyorum, bir hedef koymak bazen bir sınır koyduğunuz manasına gelir ve doğrusu biz, gelişmek istiyoruz."

"Tüm takım aynı hedefle motive ve adım adım orta grubun liderliğine geri dönmemiz gerek. Bunun uzun bir yol olduğunun farkındayız fakat üstünde çalışıyoruz ve adım adım ilerliyoruz." dedi.

Sonrasında takımın teknik direktörü Jan Monchaux, 2 sezon arasındaki kısa sürede, yeni değişiklikleri entegre etmek için nasıl çalıştıklarını anlattı.

Monchaux, "Geçen sene biraz özel bir seneydi. 9 aylık benzeri görülmemiş bir aradan sonra yeni regülasyonlarla döndük ve değişen sadece kurallar da değildi, bazı teknik yönlerden de değişiklikler yapıldı."

"Aynı zamanda araçta ne kadar parça değiştirilebileceği hususunda da -özellikle maliyeti yüksek parçalar için- çok önemli bir karar alındı."

“Yatırımımızdan en iyi geri dönüşü alabilmek adına jetonlarımızı nasıl kullanacağımızı düşünmek de bizim için bir egzersiz oldu."

"O noktadan sonra gelişme gayet klasik şekilde ilerledi hatta önceki senelere kıyasla daha kolay olduğunu söyleyebilirim çünkü 2022 aracı üstünde çalışmaya henüz başlayamıyorduk. Yani tüm kaynaklarımızı 2021 aracı için harcadık.”

Aracı tasarlamak için verilen kısa sürenin üstüne, bu sene takımlara sadece 3 gün test süresi verilecek ve testler, her yıl yapıldığı gibi Barselona'da değil, Bahreyn'de düzenlenecek.

Bu konuda Monchaux şu sözleri söyledi: "Çok çılgın bir 3 gün olacak, önceki sezonlara kıyasla çok kısa. Daha önce dediğim gibi araç önceki seneden birçok parça taşıyor dolayısıyla teorik açıdan kötü bir sürprizle karşılaşma şansımız çok düşük."

"Fakat o 3 günün çok çılgın geçeceğini düşünüyorum çünkü takımlar yapabildiği kadar kilometre yapmaya çalışacaktır. Bunun sebepleri ise hem yeterince dayanıklılığa sahip olup olmadıklarını, hem de performans beklentilerini karşılayıp karşılamadıklarını görmek."

"İyi tarafından bakacak olursak hava durumu kesinlikle Barselona’da olduğundan birkaç derece daha yüksek olacaktır ve bu iyi bir şey. Dolayısıyla yeni araç ve lastikler üstündeki çalışmalar da değişecektir çünkü bu sezon yeni lastikler deniyoruz ve Barselona’daki gibi 4-5 derece sıcaklıktansa bu havada daha iyi sonuçlar alabiliriz."

2 araç arasında aktarılan parçalar sorulduğunda Monchaux, şu cevabı verdi: "Aslında yaptığımız en büyük değişikliklerden bahsedersek daha kısa süreceğini düşünüyorum. Regülasyonlar sebebiyle aracın tüm yapısal parçalarını değiştiremiyorduk."

"Biz de iki jetonumuzu yeni burunda kullanmaya karar verdik, bu yüzden burun ve kaza yapısı tamamen yeni. Bunun çıkış noktası aerodinamik sebeplerdi.

"Ardından ön süspansiyon, ön kanat ve ön fren kanalları üzerinde yoğun çalıştık. Ekibimiz o bölümlerde çok fazla çaba harcadı. Aynı şekilde sidepod, bargeboard ve sidepod deflektör kanatlarda da."

"Son olarak kural değişiklikleri nedeniyle büyük oranda performans kaybettiğimiz tabanda, difüzörde ve arka tekerlek bölgesinde pek görmediğiniz alanlarda yer alan parçalarda çok çaba harcadık."

"Kaybettiğimiz yere basma gücünü telafi etmek için çabaladık. Saymadığım bölümlerin tamamı ise kısaca açıklamam gerekirse 2020 aracından taşındı."

"Şasi aynı, vites kutusu aynı. Arka süspansiyon kurallar nedeniyle büyük ölçüde aynı. "

"Yatırımımızdan iyi bir dönüt alma gerekçesiyle, radyatör ve karoserdeki bazı parçaları devam ettirdik ve kaynaklarımızı daha büyük dönüt almayı umduğumuz alanlara yönlendirdik."

"Birkaç hafta içerisinde doğru seçim yapıp yapmadığımızı göreceğiz."

Teknik direktör son olarak, takımın bu sezonki geliştirme planlarını aktardı. Monchaux, "2022 Formula 1’in teknik yönü için gerçekten yeni bir dönem olacak ve bizim gibi nispeten küçük bir takımın gridin geri kalanına yaklaşabilmesi için bir fırsat tanınması çok güzel."

"Bunu ve 2021’de ilk defa bütçe sınırının getirildiğini göz önünde bulundurursanız, gerçekten kısıtlı kaynaklarla gelişme göstermeniz gerek ve hem bizim hem de diğer takımların, şu anki araçla gelecek seneki araç arasında harcamalarını bölme konusunda önemli bir karar vermesi gerekecek."

"Fakat bu, aracı geliştirmeye devam etmeyeceğimiz manasına gelmiyor. Kesinlikle farklı bir sene olacak, özellikle teknik alandaki yarışlar hususunda."

"Tüm takımlar 2022’ye odaklanacağı ve bütçe kısıtlamasına uymamız gerekeceği için, basitçe, 2 aracı paralel şekilde geliştiremezsiniz. Artık göreceğiz..." diyerek sözlerini tamamladı.

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Seri Formula 1
Takımlar Alfa Romeo
Editör Memet Kağan Bilgili

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