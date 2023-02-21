Monchaux: "İleriye doğru gitmek için C43'teki tüm bu değişikliklere ihtiyaç vardı"

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Alfa Romeo, 2023 aracını ilk tanıtan takımlardan birisiydi ve yeni aracı çoktan Barselona'da piste çıkardılar.

Yeni aracın özellikle arka tarafı, geçen yılla kıyaslandığında oldukça farklı görünüyor.

Alfa Romeo'nun teknik direktörü Jan Monchaux'ya göre, yeni C43 geçen yılki aracın bir evrimi fakat bazı noktalarda "daha fazla gelişmek için" cesur davrandılar.

Monchaux, "Gelişim anlamında aracın arka kısmına odaklandık ve burada cesur bir yaklaşım sergileyerek, bir sonraki adımı atmaya çalıştık."

"Bu, geçen yıl uygulayamadığımız pek çok farklı çözümü uygulamamızın yolunu açtı."

"2022'de izlediğimiz konsept en üst noktaya ulaşmıştı ve daha fazla performans bulmak için tüm bu değişiklikleri yapmamız gerekiyordu. Aracın oldukça karmaşık bazı parçalarını yeniden tasarlamak zorunda kaldığımız için çok ciddi çalışmalar yaptık."

"Çalışmalarımız büyük oranda aracın arka tarafına yönelikti, dolayısıyla ön tarafın gelişimine sezon içerisinde odaklanacağız."

"Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da teknik düzenlemelerdeki değişiklikleri uyguladık özellikle hava akışının hem difüzör hem de arka lastik ile araç gövdesi arasındaki alana nasıl yönlendirileceği ile alakalı daha etkili çözümler olduğunu kabul etmek zorunda kaldık. Fakat geçen yılki çözümler şasinin tasarımıyla ilgili olduğu için tıkanmış durumdaydık."

"Kısacası yeni araçta devrim niteliğinde değişiklikler yok; Büyük değişiklikler yaptık fakat büyük oranda geçen yılki rakiplerimizde gördüğümüze benzer çözümler uyguladık. Bunları, şaside önemli değişiklikler yapmaktan uygulamamız mümkün değildi."

"Aerodinamiyle alakalı bazı sorunların üstesinden geldik ve yaptığımız değişiklikler sayesinde aracın yüksek hızlı bölümlerdeki performansını artırdık."

"C43'ün şimdiye kadarki araçlar arasında en sevdiğim araç olduğunu söyleyebilirim ve üretimi de çok başarılı oldu. Pilotlarımızın ilk onda yer almak için düzenli olarak rekabet etmelerini sağlayacağını umuyoruz."