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Monchaux: "2022 araçları en az üç saniye yavaş olacak"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alfa Romeo'nun teknik patronu Jan Monchaux, 2022 araçlarının minimum üç saniye yavaş olacağı görüşünde.

Monchaux: "2022 araçları en az üç saniye yavaş olacak"

2022 yılında kurallarda büyük değişiklikler yaşanacak ve araçlar aerodinamik anlamda tamamen farklı bir konsepte geçiş yapacak.

Yeni araçlarda performansa değil, sürücülerin birbirleriyle daha fazla yarışmasına öncelik verildi ve bu da araçların hızının düşeceği anlamına geliyor.

Şimdilik net bir veri yok ancak Alfa Romeo teknik patronu Jan Monchaux'ya göre yeni araçlar minimum üç saniye yavaş olacak.

Auto Motor und Sport'a konuşan Monchaux şöyle dedi: "Yeni araçlarla ilgili en önemli zorluklar, yeni aerodinamik kuralları doğru şekilde anlamak, yeni lastiklerden en iyi şekilde faydalanmak ve yaklaşık 40 kilogram daha ağır hale gelse bile ağırlığı mümkün olduğunca minimumda tutmak olacak."

"Çarpışma testleri için yeni gereksinimler aracı daha ağır hale getirecek, 18 inç lastikler ve jantlar da daha ağır olacak, bu nedenle fren disklerinin ağırlığı artacak."

"Sonunda, 790 kg'dan daha ağır olmayacak yeni kurallara göre bir araç oluşturmak herkes için gerçek bir meydan okuma olacak."

Alfa Romeo Racing 2022 F1 car

Alfa Romeo Racing 2022 F1 car

Fotoğraf: Alfa Romeo

"Yeni araçlar aynı zamanda daha yavaş olacak. Ek ağırlığı da hesaba katan ilk tasarım [mevcut araçlardan] beş ila altı saniye daha yavaştı. Önce yeni araçla birlikte gelen fazladan 40 kiloyu telafi etmek gerekiyor."

"Ayrıca yeni yakıt motor gücüne mal olabilir. Motor üreticilerinin bu konuda ne yapacağını bekleyip görme gerekiyor."

"Aero açıdan bunun ne kadarını geri kazanabileceğimizi söylemek zor. Sanırım sezon başında araçlar yaklaşık üç saniye daha yavaş olacak. Ancak dünya şampiyonu olan takım muhtemelen bunu 1.5 ila 2 saniyeye çekecektir."

"Bu benim değerlendirmem. Bütçe sınırı olsun ya da olmasın büyük takımların, hedeflere daha hızlı ulaşmak için küçük takımlara kıyasla daha yetenekli insanları ve yöntemleri var."

Lastikler sorulduğunda Monchaux, "Şu anda bu lastikleri, onlar için üretilmemiş araçlarda kullanıyoruz. Lastiklere fazladan 40 kilogram eklendiğinde ve aerodinamik konsept değiştiğinde, sürücülerin neler söyleyeceğini göreceğiz." dedi.

Alfa Romeo Racing 2022 F1 car

Alfa Romeo Racing 2022 F1 car

Fotoğraf: Alfa Romeo

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